В Україні заборонили популярний антисептик

В Україні заборонили "Етанол" 70, розчин для зовнішнього застосування 70% по 100 міліграм у флаконі серії 010317, через виявлення фальсифікації препарату.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками.

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Як йдеться у розпорядженні, забороні підлягає антисептик з маркуванням виробника ПП "Кілафф".

"Забороняю реалізацію, зберігання та застосування лікарського засобу Етанол 70, розчин для зовнішнього застосування 70% по 100 мл у флаконах, серії 010317, з маркуванням виробника ПП "Кілафф", Україна, що реалізується з сертифікатом якості, що має ознаку фальсифікації: у фальсифікованому сертифікаті якості виробника зазначено розмір серії – 407123 флаконів (водночас, в реалізації перебуває і оригінальний сертифікат якості виробника, у якому зазначено розмір серії – 7123 флаконів)", – йдеться у розпорядженні в. о. голови відомства Цілини Владислава.

Зазначається, що усі аптеки мають вилучили з обігу даний препарат.





В Україні заборонили антисептик

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