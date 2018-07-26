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В Україні заборонили популярний антисептик

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В Україні заборонили антисептик "Етанол" 70
В Україні заборонили антисептик "Етанол" 70 / Фото з відкритих джерел

В Україні заборонили "Етанол" 70, розчин для зовнішнього застосування 70% по 100 міліграм у флаконі серії 010317, через виявлення фальсифікації препарату.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками.

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Як йдеться у розпорядженні, забороні підлягає антисептик з маркуванням виробника ПП "Кілафф".

"Забороняю реалізацію, зберігання та застосування лікарського засобу Етанол 70, розчин для зовнішнього застосування 70% по 100 мл у флаконах, серії 010317, з маркуванням виробника ПП "Кілафф", Україна, що реалізується з сертифікатом якості, що має ознаку фальсифікації: у фальсифікованому сертифікаті якості виробника зазначено розмір серії – 407123 флаконів (водночас, в реалізації перебуває і оригінальний сертифікат якості виробника, у якому зазначено розмір серії – 7123 флаконів)", – йдеться у розпорядженні в. о. голови відомства Цілини Владислава.

Зазначається, що усі аптеки мають вилучили з обігу даний препарат.



В Україні заборонили антисептик 

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Теги: Здоров'я Медицина Ліки
Джерело: 24 Канал
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