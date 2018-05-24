В Україні заборонили WebMoney

В оновлений список юридичних компаній, стосовно яких введено персональні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) внесено російську електронну платіжну систему WebMoney.

Про це йдеться в Указі президента №126/2018.

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Санкції введені проти власника платіжної системи литовської компанії WM Transfer Ltd. (ВМ Трансфер ЛТД2). Ці ж санкції вводяться стосовно компаній BMP та ВебМаніРу. Обмеження діятимуть три роки.

Санкції передбачають блокування активів, обмеження торгових операцій, запобігання виведенню капіталів за межі України. До того ж буде призупинено виконання економічних та фінансових зобов’язань, будуть анульовані або призупинені ліцензії та інші дозволи, отримання яких є умовою для здійснення певного виду діяльності.

На компанії також поширюються інші обмеження, зокрема заборона на видачу дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземні країни, на ввезення та вивезення з України валютних цінностей, заборона реєстрації НБУ учасника міжнародної платіжної системи та заборона на передачу технологій і прав на об’єкти інтелектуальної власності.

Згідно з санкціями, стосовно WebMoney вводиться заборона інтернет-провайдерам надавати послуги доступу користувачам мережі інтернет до ресурсів чи сервісів пов’язаних з WebMoney.

Раніше повідомлялося, що одіозний український бізнесмен Сергій Курченко, який перебуває у міжнародному розшуку, вперше потрапив у санкційний список РНБО України.

Що таке WebMoney?

Це система електронних розрахунків, заснована в 1998 році і належить WM Transfer Ltd. Технічна підтримка та розробка програмного забезпечення знаходиться в Росії. Однак, WebMoney не зареєстрована в Росії як система електронних платежів, оскільки, з юридичної точки зору, титульні знаки не є електронними грошима.