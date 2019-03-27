В українському порту знайшли ракетний комплекс Росії

Під час перевірки в одному з українських морпортів Одещини виявили 36 зенітних ракет у складі російського комплексу С-125 "Почора". Знахідку віддадуть на озброєння ЗСУ.

Кореспондент 24 каналу повідомляє, що про це на засіданні уряду розповів головний військовий прокурор Анатолій Матіос.

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СБУ спільно з військовою прокуратурою під час інвентаризації знайшли в одному з морських портів України "ракети зенітно-ракетного комплексу С-125 класу "земля-повітря" у повному обладунку".

Матіос додав, що суд вже арештував ці ракети як предмети порушення митних правил.

Зазначене майно і боєприпаси і ракетний комплекс пропонується уряду шляхом видачі розпорядження передати до Збройних сил України,

– зазначив прокурор.

Він сказав, що лист про необхідність такого озброєння в ресурсі нашої армії є за підписом міністра оброни України. У разі відповідного розпорядження Кабміну ЗСУ отримають "буквально найближчого тижня сучасний ракетно-зенітний комплекс у складі цілого дивізіону придатних для використання і бойового застосування ракет російського комплексу "Печора".

У себе на Facebook-сторінці Юрій Луценко написав, що "ці ракети ще в 2007 році службові особи "Рособоронекспорту" РФ за попередньою змовою зі службовими особами підприємств оборонно-промислового комплексу України пробували незаконно перемістити до країни, що знаходилася під санкціями РБ ООН".

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