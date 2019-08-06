В Житомирській області вітчим зґвалтував падчерку
В одному з сіл Житомирської області чоловіка підозрюють у зґвалтуванні малолітньої падчерки.
Інцидент трапився у Міланському районі Житомирської області, про це повідомляє УНН.
Читайте також: Таксист прикував ланцюгом пасажира, який заборгував йому 7 000 гривень
Чоловіка 1985-го року затримали через підозру у зґвалтуванні падчерки. Внаслідок збочених дій зловмисника постраждала дівчинка 2006-го року народження.
Проти чоловіка відкрито кримінальне провадження, деталі слідства поки не розголошують.
Нагадаємо, що від початку 2019-го року 32 дитини постраждали від сексуального насилля. Ця цифра демонструє лише ті випадки, які надходять до поліції.
зафіксовані випадки педофілії за минулий місяць
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі