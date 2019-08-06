В Житомирській області вітчим зґвалтував падчерку

В одному з сіл Житомирської області чоловіка підозрюють у зґвалтуванні малолітньої падчерки.

Інцидент трапився у Міланському районі Житомирської області, про це повідомляє УНН.

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Чоловіка 1985-го року затримали через підозру у зґвалтуванні падчерки. Внаслідок збочених дій зловмисника постраждала дівчинка 2006-го року народження.

Проти чоловіка відкрито кримінальне провадження, деталі слідства поки не розголошують.

Нагадаємо, що від початку 2019-го року 32 дитини постраждали від сексуального насилля. Ця цифра демонструє лише ті випадки, які надходять до поліції.