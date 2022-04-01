Вагітна жінка з 7-річною донькою загинули під час авіаудару на Луганщині

Від початку повномасштабного вторгнення Росії на Луганщині загинуло вже 29 дітей. Вони залишилися б живими, якби не цинічні обстріли російських окупантів.

За словами голови Луганської ОВА Сергія Гайдая, майже в кожному населеному пункті Луганської області від російської агресії постраждали діти. Інколи вони отримують поранені, які несумісні з життям.

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Війна докорінно змінює життя кожного, кого опалило її полум’я. Не усі дорослі люди витримують біль та психічні навантаження, яким піддаються щодня, тим більш складно дітям, – написав пан Гайдай.

Він згадав кілька тяжких історій, які трапилися з дітьми на Луганщині під час війни.

Батько прикрив 12-річного сина від артилерійського обстрілу

Так, в Рубіжному батько прикрив сина своєю спиною під час обстрілу ворожої артилерії – вони не встигали добігти до бомбосховища. Чоловік отримав тяжкі поранення, але його хлопчик вижив.

Значно трагічніша ситуація трапилася поблизу Кремінної. Вагітна жінка та її 7-річна дочка втекли сюди з Рубіжного, ховаючись від війни. Однак їм не пощастило: вони загинули під час авіанальоту російського літака.

Нагадаємо, за останніми даними, з початку війни Росія вбила вже 148 українських дітей. Ще 232 – отримали поранення.

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