Вагітна Кейт Аптон знялася у чуттєвій фотосесії в білизні

Американська супермодель Кейт Аптон стала обличчям бренду білизни Yamamay і знялася в рекламній кампанії у звабливих образах.

Бренд Yamamay опублікував рекламні фотографії, на яких Кейт Аптон демонструє спокусливе вбрання: від спідньої білизни до пенюарів.

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До нової колекції увійшли класичні комплекти тілесних і чорних відтінків, мереживні боді і комбінації, а також шовкові піжами з квітковим принтом.

Зауважимо, що раніше чоловічий журнал Maxim традиційно опублікував рейтинг найсексуальніших жінок планети, який очолила Кейт Аптон.



Кейт Аптон / Усі фото – Yamamay

Нагадаємо, що напередодні Кейп Аптон повідомила про радісну новину – вона вагітна первістком. У суботу, 21 липня, Кейт продемонструвала округлий живіт на вечірці The Maxim Hot 100.