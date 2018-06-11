12:06
11 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
28°C
29°C 12°C
  • вівторок
    25°C 17°C
  • середа
    24°C 15°C
  • четвер
    25°C 14°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Мастак віртуальності Кисельов. "Пряма лінія" Путіна
Вєсті Кремля
22:02, 9 червня
Вєсті.UA. Жир. Закохана Чорновол. Тимошенко проти Супрун
Вєсті.UA
21:26, 9 червня
Кого з медичних ректорів уже звільнили, а хто на черзі
ЦРУ
09:01, 8 червня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 червня
Згадати Все. Переваги і недоліки літнього таборового життя
Згадати все
22:30, 8 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини шоу-бізнесу
ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47

Вагітна Єва Лонгорія засвітила округлий живіт під час прогулянки: фото

102 Читать новость на русском
Вагітна Єва Лонгорія на прогулянці з чоловіком
Вагітна Єва Лонгорія на прогулянці з чоловіком / dailymail.co.uk

Одна з "Відчайдушних домогосподарок" Єва Лонгорія в очікуванні на появу первістка. Перед пологами зірка не прагне зайняти зручний диван у своєму маєтку, надаючи перевагу прогулянкам.

Про це повідомляє The Daily Mail

43-річна акторка не приховує свого щастя від майбутнього материнства. Однак Єва Лонгорія не приховує, що останній місяць вагітності стає для неї випробуванням. Відтак зірка в очікуванні на появу сина. 

Читайте також: Вагітна Єва Лонгорія знялась у чуттєвій фотосесії перед пологами

Попри всі складнощі Єва Лонгорія не відмовляється від прогулянок, які дуже корисні перед пологами. Акторка у супроводі  свого чоловіка – 50-річного бізнесмена Хосе Антоніо Бастона – ходила вулицями Лос-Анджелеса. У спекотний день Єва Лонгорія вбрала міді-сукню з великим розрізом та зручне взуття. Свій "лук" зірка доповнила кепкою і окулярами. 


Єва Лонгорія під час прогулянки в Лос-Анджелесі

Чоловік Єви Лонгорії теж вбрав речі в стилі casual. Хосе Бастон красувався у Лос-Анджелесі в світлих штанах та синій футболці. Окуляри та літнє взуття завершили образ бізнесмена. 

Варто зазначити, що подружжя щоразу доводить чутки щодо їх ідеальних стосунків. Хосе Бастон піклувався про Єву Лонгорію та ніжно підтримував її під час прогулянки. 


Єва Лонгорія з чоловіком Хосе Бастоном


Вагітна Єва Лонгорія

Хто така Єва Лонгорія?
Голлівудська акторка Єва Лонгорія не лише знімається в кіно, а й часто бере участь у зйомках для глянців. Свою найбільшу славу зірка отримала завдяки одній з головних ролей в популярному серіалі "Відчайдушні домогосподарки", а також знялась у близько 20 кінострічках. Щодо особистого життя Єва була тричі одружена: з актором Тайлером Крістоферсоном, баскетболістом Тоні Паркером. Зараз вона перебуває у шлюбі з мексиканським бізнесменом Хосе Антоніо Бастоном, з яким чекає на появу первістка. 

Теги: LifeStyle Зіркові мами Голлівуд Кіно
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Игнорирование выборов – символ социальной шизофрении
сьогодні, 12:01 Игнорирование выборов – символ социальной шизофрении
Ілля Кенігштейн 20
Чувство тотальной бедности в Луганске становится чем-то обыденным
сьогодні, 08:37 Чувство тотальной бедности в Луганске становится чем-то обыденным
Ольга Черненко 1048
Втеча ватажків "ДНР", самогубство Кантера і таємниця Путіна – топ-5 блогів тижня
10 червня, 22:00 Втеча ватажків "ДНР", самогубство Кантера і таємниця Путіна – топ-5 блогів тижня
Блог Медіа 3340
Купи гниючого м'яса курей від екс-регіонала Сігала: що довелось пережити мешканцям Гаврилівки
10 червня, 21:00 Купи гниючого м'яса курей від екс-регіонала Сігала: що довелось пережити мешканцям Гаврилівки
Тетяна Мартинюк 1904
Найсмішніші меми тижня: пряма Путіна та забудькуватий Трамп
10 червня, 20:00 Найсмішніші меми тижня: пряма Путіна та забудькуватий Трамп
1359
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук