Вагітна Єва Лонгорія засвітила округлий живіт під час прогулянки: фото

Одна з "Відчайдушних домогосподарок" Єва Лонгорія в очікуванні на появу первістка. Перед пологами зірка не прагне зайняти зручний диван у своєму маєтку, надаючи перевагу прогулянкам.

Про це повідомляє The Daily Mail.

43-річна акторка не приховує свого щастя від майбутнього материнства. Однак Єва Лонгорія не приховує, що останній місяць вагітності стає для неї випробуванням. Відтак зірка в очікуванні на появу сина.

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Попри всі складнощі Єва Лонгорія не відмовляється від прогулянок, які дуже корисні перед пологами. Акторка у супроводі свого чоловіка – 50-річного бізнесмена Хосе Антоніо Бастона – ходила вулицями Лос-Анджелеса. У спекотний день Єва Лонгорія вбрала міді-сукню з великим розрізом та зручне взуття. Свій "лук" зірка доповнила кепкою і окулярами.



Єва Лонгорія під час прогулянки в Лос-Анджелесі

Чоловік Єви Лонгорії теж вбрав речі в стилі casual. Хосе Бастон красувався у Лос-Анджелесі в світлих штанах та синій футболці. Окуляри та літнє взуття завершили образ бізнесмена.

Варто зазначити, що подружжя щоразу доводить чутки щодо їх ідеальних стосунків. Хосе Бастон піклувався про Єву Лонгорію та ніжно підтримував її під час прогулянки.



Єва Лонгорія з чоловіком Хосе Бастоном



Вагітна Єва Лонгорія

Хто така Єва Лонгорія?

Голлівудська акторка Єва Лонгорія не лише знімається в кіно, а й часто бере участь у зйомках для глянців. Свою найбільшу славу зірка отримала завдяки одній з головних ролей в популярному серіалі "Відчайдушні домогосподарки", а також знялась у близько 20 кінострічках. Щодо особистого життя Єва була тричі одружена: з актором Тайлером Крістоферсоном, баскетболістом Тоні Паркером. Зараз вона перебуває у шлюбі з мексиканським бізнесменом Хосе Антоніо Бастоном, з яким чекає на появу первістка.