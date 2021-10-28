Вагітність 11-річної дівчинки на Закарпатті: поліція відкрила кримінальну справу
Джерело:"Укрінформ"
На Закарпатті правоохоронці відкрили кримінальну справу через вагітність 11-річної дівчинки. Інцидент кваліфікують як зґвалтування неповнолітньої.
Слідчі уже розмовляли із мамою вагітної дівчинки. Про це розповіла речниця поліції Закарпатської області Ганна Дан.
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Шукають батька дитини
Після публікації інформації про вагітність 11-річної дівчинки, правоохоронці відкрили кримінальне провадження.
За словами мами, 11-річна дівчинка завагітніла тоді, коли перебувала у Києві. Через це правоохоронці впевнені, що батько дитини не з Закарпатської області.
Слідчі поліції уже мали розмову з дівчинкою та її мамою, з їхніх слів зрозуміло, що це сталося за межами області, коли дитина перебувала у Києві. Очевидно, батько дитини не закарпатець,
– заявила Ганна Дан.
Чоловіку, від якого завагітніла дівчинка, загрожує від 10 до 15 років ув'язнення.
Вагітність 11-річної дівчинки на Закарпатті
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