Пригожина зрадили свої: що чекає на "вагнерівців" після невдалого заколоту

ПВК "Вагнер" буде розформовано та зачищено у повному складі. Владімір Путін не дозволить їм переїхати до Білорусі, адже це для нього небезпечно.

Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив російський опозиційний політик В'ячеслав Мальцев. До Білорусі можуть відправити лише невелику частину бійців, не більше одного батальйону, для формального виконання домовленостей із Євгенієм Пригожиним.

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"Основну частину "Вагнера" розформують, розіб’ють по різних підрозділах міністерства оборони, по п’ять або десять осіб, і відправлять на передову, щоб їх усіх якомога швидше перестріляли. Ті, хто лишиться живим, повернуться у тюрми, звідки вони й прийшли", – каже політик.

Якщо ж російський диктатор матиме необачність відпустити усіх бійців збройного формування до Лукашенка, – вони озброяться щойно приїдуть у Білорусь і спробують повторити похід на Москву, але цього разу більш ефективно.

Пригожина зрадили його командири

Пригожин припинив заколот через зраду своїх же командирів. Російський опозиційний політик вважає, що їм запропонували військові звання та гроші.

Якщо хтось вважає, що Пригожин сам припинив похід на Москву, то він глибоко помиляється, тому що ПВК "Вагнер" – це не структура Пригожина, це структура Уткіна (російського офіцера спецсил ГУР – 24 канал). Назва "Вагнер" у цьому випадку – позивний Уткіна. Він здійснював командування, а Пригожина використовували як медійну особу,

– роз’яснив Мальцев.

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