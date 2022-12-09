Переплутав з українцями, – вагнерівець пояснив, чому вчинив стрілянину в Ростовській області

У Ростовській області 6 грудня російський військовий відкрив вогонь з кулемета по російських правоохоронцях. А все тому, що думав, що вийшов на українців.

Після скоєння злочину 38-річний Павєл Ніколін, а саме так звати окупанта з ПВК "Вагнера", намагався втекти від правосуддя, однак воно його нагнало через день. Тож з чоловіком змогли поспілкуватися уже у залі суду російські ЗМІ, повідомляє 24 канал.

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Думав, що вбивав українців

Перш за все російський окупант пояснив, що він не дезертир, що не тікав з позицій. А всього лиш відстав від своєї групи й заблукав. Тож він навіть не зрозумів, як перетнув кордон з країною-терористкою та опинився у Новошахтинську Ростовської області.

Також він запевнив, що не знав, що стріляє у співгромадян. "Думав, укропи", – з холодним поглядом відповів він на питання, чому стріляв у російських правоохоронців.

Не за формою (були одягнуті — 24 канал) і документи не надали,

– пояснив дії російських правоохоронців окупант.

Цікаво, що на питання про те, чи був він у складі ПВК "Вагнер", чоловік спершу відповів ствердно, однак за секунду вирішив виправитися: "Можна, я на це питання не відповідатиму?" Зазначимо, що керівник ПВК Пригожин не дуже задоволений тим, що ця історія потрапила до ЗМІ. На його думку, вона мала б нести гриф "цілком таємно".

Що відомо про стрілка

Павєл Ніколін – злочинець, якого ПВК "Вагнера" забрало на фронт з уфимської виправної колонії. Сидів же він за крадіжку та розбій. Зазначимо, що це була не перша його судимість: він був судимий щонайменше 5 разів за кримінальними статтями.

Внаслідок перестрілки з автомата Калашникова, яку він влаштував у Росії посеред дня, постраждали двоє поліцейських. Однак згодом російські ЗМІ написали, що поранений був лише один чоловік, якому нападник влучив у таз. Вони й дійсно були в цивільному і в цей час, як повідомляють розЗМІ, розшукували зниклу без вісти жінку.

Після того, як, ймовірно, зрозумів, що накоїв, злочинець спробував переховуватися від правоохоронців, тож щоб його спіймати:

ввели план перехоплення,

закрили місто на виїзд,

закликали місцевих не виходити з домівок.

Уже через добу злочинця таки знайшли на закинутій свинофермі. Однак коли його "затисли в кут", він все одно чинив супротив арешту.