Вагнерівці знову бідкаються: окупант показав на відео великі втрати через відсутність постачання

Вагнерівці Пригожина записали відеозвернення, у якому жаліються, що їм обрізали постачання і вони втрачають своїх людей сотнями. У підтвердження вони показали десятки трупів російських загарбників.

Посіпаки Пригожина гинуть сотнями і їм це набридло. За їхніми словами, втрат могло б бути удвічі менше, якби їм вчасно надавали спорядження та боєприпаси. Про це пише 24 Канал.

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Російський окупант записав емоційне відео до командування

Пригожинець записав відео в імпровізованому морзі в одному з приміщень. На фоні десятків трупів російських загарбників він розповів, що їхні сили втрачають людей сотнями. Окупант бідкається, що вони щиро хочуть "захищати свою Батьківщину" воювати проти України, але їм не дають нормально цього робити, адже спорядження та боєприпаси надходять дуже повільно.

Також це чи не вперше, коли вагнерівець закликав російську верхівку відправити на війну своїх дітей. А також тих росіян, хто знімає розважливі тіктоки в мережі, поки їхніх співгромадян відправляють у м'ясорубку.

Тут сотні наших хлопців. Відправте своїх дітей, людей, які знімають тіктоки, на цю війну,

– сказав окупант.

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