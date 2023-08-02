Готуються зимувати в Білорусі: вагнерівці будують укріплення на полігоні в Осиповичах

Найманці облаштовують свій полігон і наметове містечко землянками. Ймовірно, вагнерівці планують використати їх для тренувань та зимування.

ЗМІ опублікували супутникові знімки полігону вагнерівців в Осиповичах за 31 липня. На них найманці зводять фортифікаційні споруди.

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Будівництво укріплень

На опублікованих знімках видно велику кількість будівельної та інженерної техніки. Вочевидь, це та сама, яку із собою завезла третя колона найманців, що зайшла до Білорусі 17 липня.

Також на кадрах помітно, що вагнерівці будують численні фортифікаційні споруди на території полігону. Ними цілком можуть виявитися землянки. Поряд стоять ВАЗи "буханки", теж зафіксовані під час переміщення третьої колони.

Вагнерівці почали будувати фортифікаційні споруди/ Фото "Радіо Свобода"

Підготовка до зими

У "Беларускі Гаюн" припускають, що фортифікаційні споруди будуються насамперед для проведення військових тренувань.

Найманці ПВК "Вагнер", певно, планують за допомогою них відпрацьовувати штурм окопів.

Крім того, 30 липня у провагнерівських телеграм-каналах з'явилося фото та відео, на яких видно, що такі самі укріплення будують у лісовому масиві. Там зазначають, що це відбувається облаштування основного військового табору в районі населеного пункту Ціль, що за 15 кілометрів від полігону в Осиповичах.

На кадрах можна побачити, що землянки готують до зими: там встановлюються грубки. Це свідчить про те, що вагнерівці у Білорусі – надовго: жити і тренуватися.

Де саме розташовані ці землянки достеменно не відомо. Вони цілком можуть бути зроблені на території Осиповського полігону.

Вагнерівці у Білорусі