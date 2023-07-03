Усе може повторитися: у Білорусі реально сформувати ударне угруповання з вагнерівців і росіян

Після розміщення на території Білорусі "вагнерівців" там може бути сформоване угруповання для вторгнення в Україну. Це стане можливим унаслідок доєднання до них російських та білоруських військових.

Таку думку озвучив заступник командира білоруського полку Кастуся Калиновського Вадим Кабанчук на пресконференції на тему "Ситуація в Білорусі: військові та політичні виклики".

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Найгірший сценарій реальний

За його словами, загроза для України з боку Білорусі є завжди, а військові завжди планують свої дії, виходячи з найгіршого сценарію.

Найгірший сценарій для України був у лютому 2022 року, коли йшли колони на Гостомель і Київ. Це все може повторитися, якщо буде створено угруповання для вторгнення,

– вважає Вадим Кабанчук.

Він припустив, якщо вагнерівці будуть сконцентровані у Білорусі у тій кількості, яку називають, – а це близько 8 тисяч осіб, до них будь-якої миті можуть додати кілька десятків тисяч військових російської армії, 10 тисяч осіб з білоруської армії – а це вже угруповання для вторгнення в Україну.

Розміщення ядерної зброї у Білорусі

Він також зауважив, що в Україні чомусь мало обговорюється потенційна загроза застосування ядерної зброї, яку Росія планує розмістити в Білорусі.

Кабанчук нагадав, що Путін – кадебіст, який завжди діє під прикриттям і любить проводити операції під чужим прапором.

"У разі найжахливішого сценарію, коли буде дано наказ на застосування ядерної зброї, це буде списано на самопроголошеного президента Білорусі Лукашенка і ватажка ПВК "Вагнер" Пригожина. Для мене це абсолютно очевидно", – зауважив заступник командира полку Кастуся Калиновського.

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