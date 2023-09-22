"Секретні" байки про вагнерівців: російський "воєнкор" заявив про найманців на Херсонщині

Один з так званих російських "воєнкорів" заявляє, що на лівобережжя Херсонщини буцімто "прибули" вагнерівці. Пропагандист також розповідає байки, що найманці нібито вже почали розподілятися по секторах.

"Секретну байку" про вагнерівців поширюють у соцмережах. На вкиди росіян уже відреагували в ОК "Південь", передає 24 Канал.

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"Вагнерівці на Херсонщині"

Російський "воєнкор", посилаючись на власні "джерела", заявляє, що на тимчасово окуповану частину Херсонської області буцімто прибули найманці ПВК "Вагнера". Штурмові загони, за його словами, вже почали розподіляти по "секторах". Утім, розкрити більше деталей пропагандист не може, бо нібито все відбувається під грифом "Секретно".



Вкиди російських "воєнкорів" / Скриншот

Керівниця пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону спростувала чутки про вагнерівців на території тимчасово окупованої Херсонщини. Вона наголосила, що поки не мають жодного підтвердження таким вкидам росіян.

Ми на даному етапі не маємо підтвердження цієї інформації. Можна говорити про прояви гібридної війни, коли намагаються інформаційно нав'язувати певні наративи. Цілком ймовірно розганяння такої теми для того, щоб підвищити морально-психологічний дух свого війська, бо у них (окупантів – 24 Канал) на лівобережжі він трохи занепав,

– заявила Гуменюк.

Вона також підкреслила, що спочатку для підтримки духу й зменшення випадків дезертирства, Росія перемістила на лівобережжя підрозділи росгвардії, згодом там з'явилися і кадирівці. Утім, окупанти зазнають чималих втрат, тому хочуть перемістити власні позиції більше у тил. Гуменюк пояснила, аби цього не допустити й підняти "бойовий дух", окупанти можуть поширювати фейки про "підтримку" вагнерівців і їхнє прибуття на Херсонщину.

Яка ситуація на Херсонщині