Росія має таких не більше 10, – Ігнат про збиття вагнерівцями російського Іл-22

Під час збройного повстання Пригожина його бойовики збили військовий російський літак Іл-22. До слова, Росія на своєму озброєнні має не більше 10 одиниць таких літаків, вони дуже рідкісні.

Про це розповів речник Повітряних сил Юрій Ігнат. Він зауважив, що це гарна новина для України.

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Такий літак ліквідували вперше

Під час невдалої спроби бойовиків з терористичної організації група "Вагнера" на чолі з ватажком Євгенієм Пригожиним "піти на Москву" у Росії було знищено літак Іл-22, і це був перший випадок ліквідації такої авіації,

– підкреслив Ігнат.

Він додав, що наші зенітні ракети також намагались збити Іл-22, але тоді наші воїни змогли лише пошкодити його.

"Він повернувся тоді на базу, трішки "пошматований", його відновлювали. Іл-22 працює разом з літаком А-50", – пояснив речник.

Яку техніку знищили бойовики Пригожина

Окрім Іл-22, вагнерівці знищили два бойових гелікоптери (один типу Мі й один Ка-52), один військово-транспортний гелікоптер Мі-8 і ще один РЕБівський Мі-8, який виконує функцію створення перешкод. Останній, за словами Ігната, є дуже цінним для російської армії, і таких гелікоптерів в Росії є "не так багато".

Ігнат також констатував, що знищення Іл-22 – це гарна новина для України.

"Кожна знищена одиниця техніки, і вертольоти, і літаки це гарні новини для України. Це створює окупантам проблеми. Плюс не забувайте ще льотчики. Вони найцінніший здобуток, пілота просто так не підготуєш", – сказав Ігнат.