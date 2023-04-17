Це тільки мала частина правди: вагнерівці зізналися як розстрілювали цивільних, зокрема дітей

Розслідувачі проєкту Гулагу.нет опублікували шокуюче інтерв'ю з двома вагнерівцями, які розповіли подробиці розстрілу близько 20 українських підлітків та дітей. Євгєній Пригожин особисто віддавав злочинні накази та підтримував терористичні методи і жорстокість. Це лише мала частина того, що набуло розголосу.

Про це в ефірі 24 Каналу сказав військовослужбовець ЗСУ Петро Волощенко. Він наголосив на жорстокості найманців ПВК "Вагнера" і їхньому ставленні до українців.

Дивіться також Розстріли цивільних та катування: розслідувачі оприлюднили докази злочинів Пригожина і його ПВК

Ідеологія та норма

Вагнерівці та інші російські військові злочинці не вважають українців за народ. Це насаджена уява радянської пропаганди, відзначив Волощенко. А катування та вбивства – це їхня ідеологія та норма навіть у поводженні з власними військовими.

Всім відомо і багато було відео про їхній улюблений спосіб катувань шваброю. Як вони загиблого вагнерівця карають нею в неприродній спосіб. І це тільки початок – що вони коїли з нашими людьми в селах, військовими,

– відзначив спікер.

Військовий наголосив, що головний показник для окупантів – сила. Вони вважають хто сильніший, той і правий. І жодних перемовин з такими катами не має бути.

"Це їхня ідеологія насильства над іншими людьми. Демонстрація своїх звірств, визнання своєї слабкості у знущаннях над слабшими, особливо жінками та дітьми. Вони в дітях вбачають майбутнє України. І якщо бачили хрестики, вважали їх націоналістами, бандерівцями і так далі", – відзначив Волощенко.

Вагнерівці зізналися у розстрілі українських дітей: дивитись відео

Зізнання вагнерівців: що відомо