У вагонах холодно: пасажирка поскаржилась на "фірмовий" поїзд "Інтерсіті"

Одна з пасажирок потягу "Інтерсіті" № 779 Суми – Вінниця поскаржилася на жахливий холод у вагоні. Вона опублікувала світлини, на яких видно, що температура у вагоні ледь добігала +10 градусів.

Обурливий допис пасажирка Надія Ганіна оприлюднила у своєму фейсбуці. Інцидент стався 24 грудня.

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Відомо, що Надія придбала квитки у другий клас і була змушена їхати у жахливих умовах.

Укрзалізниця що це таке? Опалення немає! Я вже півтори години їду отак в "фірмовому" (потязі – 24 канал),

– написала вона.

Водночас пасажирка зауважила, що вже подавала скаргу на цей потяг рік тому, але відтоді нічого не змінилося.

"Скільки я маю писати та телефонувати аби ситуація якось змінилася? Де якість надання послуг?", – обурилася жінка.



У вагоні УЗ було лише +10 градусів / Фото Надії Ганіної

Додамо, що українське законодавство визначає фірмові потяги такими, що мають у своєму складі фірмові – м'які, купейні, плацкартні та міжобласні – вагони. Усі вони мають відповідати вимогам Положення про фірмові пасажирські поїзди, затвердженого Міністерством транспорту України.

Відповідно до Державних санітарних правил та норм гігієни транспорту на шляху прямування, а також під час подачі поїзду під посадку в зимовий час температура повітря у вагонах усіх типів повинна бути на рівні +20 градусів.