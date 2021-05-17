"Сморід страшний": у вагоні "Укрзалізниці" прорвало трубу – відео

У поїзді №26К сполученням Рахів – Одеса прорвало трубу. Підлога вагона опинилася у воді під час руху потяга.

Вагон у воді

Трубу прорвало під час різкого поштовху вагона. Пасажири поїзда опублікували у соціальних мережах відео затопленої підлоги.

До теми Пасажир розгромив купе Укрзалізниці: його арештували – фото

Через воду у вагоні виник сильний сморід. Поїзд зупинився на проміжній станції в Івано-Франківську і пасажирів перемістили в інший вагон. Затоплений – персонал потяга висушив та провітрив.

Пасажири обурилися через таку ситуацію та звинуватили "Укрзалізницю" в тому, що вона не міняє старі вагони на нові.

Ви вимагаєте колосальні кошти за пасажирські перевезення, а самі не можете замінити трубу, якій 30 років? Ви серйозно?

– сказав пасажир Андрій Мриха.

Він додав: "Винним зроблять чергового по вагону, як завжди, бо це його вагон. Про те, чи не втечете ви, "Укрзалізниця", від відповідальності? Чи може купите обіцяні нові вагони?".

Пасажир також подякував підприємству за "комфорт".

Цікаво Нардепа Олексія Гончаренка обікрали в потязі