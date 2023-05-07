Конкуренція суттєво знизилась: кому та в яких регіонах України зараз найлегше знайти роботу

Початок повномасштабного вторгнення Росії спричинив кризу на українському ринку праці. Зараз ситуація по Україні, на щастя, відновлюється та стабілізується.

Найдинамічніше ринок праці зараз відновлюється на Сході, Півночі та Півдні України. Про це 24 Каналу розповів директор з комунікації Work.ua Максим Пилипенко.

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Області з найбільшою кількістю вакансій

Під час повномасштабного вторгнення кількість вакансій для українців впала, а конкуренція сильно зросла. На одну вакансію претендувало понад 100 осіб. Зараз ситуація на ринку праці значно покращилась.

У квітні відбулись зміни у п'ятірці областей за кількістю вакансій:

Найбільша кількість вакансій є традиційно у Київській області. Мовиться про 26 тисяч вакансій.

Мовиться про 26 тисяч вакансій. Дніпропетровщина займає 2 місце.

Львівщина зараз на 3 місці (до квітня була на 2).

Одеська область посідає 4 місце.

Харківська область на 5 місці. Варто зауважити, що вона вперше з початку великої війни у п'ятірку лідерів.

Загалом ми бачимо по статистиці, що зараз найдинамічніше відновлюється Північ, Схід та Південь України. Тому що Західний регіон відновився на 100%, на Закарпатті більша кількість вакансій ніж було до війни, а Схід і прифронтові області зараз відновлюються, бізнес розширяються і шукає працівників,

– зазначив Максим Пилипенко.

Максим Пилипенко про області та сфери з великою кількістю вакансій: дивитись відео

Кого в Україні шукають найчастіше

Навесні суттєво збільшується кількість вакансій у сферах охорони та безпеки, готельно-ресторанного бізнесу та у сфері обслуговування.

Посади для яких по Україні є найбільше вакансій:

охоронник;

прибиральник;

комплектувальники;

бариста;

офіціант;

працівник-консультант;

менеджер з продажу;

водій;

бухгалтер;

кухар.

Водночас найнижча конкуренція переважно в медичній сфері. Якщо ж говорити саме про дефіцит кадрів та вакансії, які роботодавцям складно закривати, то це спеціалісти, які мають досвід від 2 до 5 років. Серед них менеджери з продажу, бухгалтери та навіть водії.

Яка ситуація на ринку праці: детальніше