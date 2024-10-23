Елітну квартиру генерала СБУ Вітюка арештували, однак НАЗК не бачить жодних порушень, – ЗМІ

У травні 2024 року Вищий антикорупційний суд арештував квартиру дружини бригадного генерала та ексначальника департаменту кібербезпеки СБУ Іллі Вітюка.

Про це повідомили журналісти "Громадського" з посиланням на відповідь від Національного антикорупційного бюро. Там зазначили, що проводять досудове розслідування за ознаками відмивання майна, одержаного злочинним шляхом.

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Що відомо про арешт квартири Вітюків

В НАБУ повідомили, що в межах розслідування детективи перевіряють обставини придбання квартири родиною Вітюків.

Приводом для звернення прокурора з відповідним клопотанням є існування сукупності достатніх підстав та розумних підозр вважати, що зазначена квартира може підлягати спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України,

– йдеться у відповіді бюро.

Водночас, за словами НАБУ, до них не надходили запити від Національного агентства з питань запобігання корупції щодо арешту цієї квартири.

У НАЗК відмовилися відповідати журналістам, чи проводилась експертиза вартості квартири Вітюків під час моніторингу способу життя.

Варто зазначити, що йдеться про квартиру на 195 квадратних метрів в одному з київських ЖК, яку дружина Іллі Вітюка придбала у грудні 2023 року. Про це йшлось у відповідному розслідуванні Слідства.Інфо. Відомо, що ринкова вартість такої нерухомості – 21,5 мільйон гривень. Однак сам Ілля Вітюк у своїй декларації вказав, що придбав цю квартиру майже вдвічі дешевше – за 12,8 мільйонів гривень.