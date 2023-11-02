Зниклого нардепа Дубневича оголосили у міжнародний розшук: його адвокат здивував поясненням

Ярослав Дубневич у невідомий спосіб виїхав з України та опинився у Румунії. Після цього нардеп 8 жовтня перетнув кордон цієї країни з Угорщиною.

Вищий антикорупційний суд України оголосив Ярослава Дубневича у міжнародний розшук за клопотанням прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Це сталося у четвер, 2 листопада.

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Що відомо про цю справу

Цього нардепа звинувачують у незаконному заволодінні 93 мільйонами гривень коштів ПАТ "Укрзалізниці". Дубневич не з'являвся на судові засідання та виїхав з України. Його адвокат заявив, що народний обранець перебуває за кордоном на лікуванні, однак не сказав, де саме.

У Центрі протидії корупції повідомили, що у системі відсутні дані про перетин українського кордону Дубневичем. Також зараз невідоме його поточне місцеперебування.

Судді Віра Михайленко, Оксана Олійник та Володимир Воронько ухвалили рішення щодо оголошення Дубневича у міжнародний розшук.

Питання щодо звернення в дохід держави застави у розмірі 56 мільйонів гривень та зміну обвинуваченому запобіжного заходу будуть вирішуватись у наступних судових засіданнях,

– мовиться у повідомленні.

Дубневича вже оголошували в розшук

Нагадаємо, 17 жовтня цього ж року детективи НАБУ оголосили цього нардепа в розшук по іншій справі. Дубневичу заочно повідомили про підозру в організації схеми з заволодіння природним газом на Новояворівській та Новороздольській ТЕЦ на суму у понад 2,1 мільярда гривень та легалізації цього незаконно отриманого прибутку. Тоді він теж не з'явився на суд, а також не відповідав на телефонні дзвінки.