Отримає судимість, втратить мандат і перерахує 6 мільйонів на ЗСУ: Трухіну ухвалили вирок

22 лютого 2023, 16:29
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Джерело:

САП

Вищий антикорупційний суд ухвалив обвинувальний вирок щодо нардепа Олександра Трухіна. Останній фігурує у справі про пропозицію хабаря патрульним.

Відомо, що Трухін отримає судимість. Також він сам ініціював укладення угоди та визнав свою вину.

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Який вирок чекає на Трухіна

Вищий антикорупційний суд засудив народного депутата від "Слуг народу" Олександра Трухіна за:

  • спробу підкупу патрульних поліцейських за "150 тисяч" без зазначення грошової одиниці;
  • за безперешкодне залишення місця ДТП. 

Також суд 22 лютого затвердив угоду про визнання винуватості, укладену між прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та Трухіним. 

Вищий антикорупційний суд призначив нардепу покарання:

  • максимальний штраф у вигляді 68 тисяч гривень;
  • внесена нардепом застава у розмірі 49 620 гривень піде на потреби Збройних Сил України;
  • перерахувати 6 мільйонів гривень впродовж 30 днів з моменту затвердження угоди в Фонд United 24 на спільний проєкт Генштабу ЗСУ, Держспецзв'язку та Міністерства цифрової трансформації – "Армія дронів". 

Зауважимо, що відповідно до статті 81 Конституції України народний депутат України достроково припиняє свої повноваження у разі набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього,
– повідомили у САП.  

Варто зауважити, що Олександр Трухін 22 лютого в суді визнав, що він пропонував хабар патрульним поліцейським. Так, обвинувачений підписав з прокурором САП угоду про визнання винуватості.

Прокурор Денис Димків розповів учасникам засідання, що 17 лютого Трухін надіслав йому угоду, де визнав, що пропонував хабар поліцейському.

ДТП за участі Трухіна: коротко

  • Аварія за участі нардепа Трухіна трапилась 23 серпня 2022 року на  Бориспільському шосе у Києві. Відомо, що Audi A8, Ford та Daewoo зіткнулись. Тоді Audi A8 врізався в Ford, який зачепив Daewoo. 
  • Під час аварії постраждав очільник Комітету арбітрів Української асоціації футболу Лучано Лучі, який потрапив до лікарні із важкими травмами. Справу передали в ДБР, оскільки там фігурував нардеп. 
  • Сам Трухін заявляв, що себе винним не вважає. Вже 1 лютого 2022 року журналісти "УП" опублікували відео з бодікамери поліцейського Сергія Петрика. Там Трухін переконував, що не був за кермом, і запитував: "Можна я тихенько в ліс піду?". Також на записі чутно, як чоловічий голос каже: "Принеси спортивну сумку, там 150 тисяч… Я вам про всяк випадок відвантажу 150". 
  • Олександру Трухіну 7 вересня 2022 року повідомили про підозру за пропозицію чи обіцянку службовій особі надати їй або третій особі неправомірну вигоду. Вже 20 вересня йому обрали запобіжний захід у вигляді застави понад 49 тисяч гривень. Він її сплатив. 
  • Тільки 22 грудня 2022 року справу Трухіна передали до суду.

Автор: Діана Квасневська