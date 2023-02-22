Отримає судимість, втратить мандат і перерахує 6 мільйонів на ЗСУ: Трухіну ухвалили вирок
Джерело:САП
Вищий антикорупційний суд ухвалив обвинувальний вирок щодо нардепа Олександра Трухіна. Останній фігурує у справі про пропозицію хабаря патрульним.
Відомо, що Трухін отримає судимість. Також він сам ініціював укладення угоди та визнав свою вину.
Читайте також Трухін визнав у суді, що пропонував хабар: має скласти мандат і сплатити великий донат на ЗСУ
Який вирок чекає на Трухіна
Вищий антикорупційний суд засудив народного депутата від "Слуг народу" Олександра Трухіна за:
- спробу підкупу патрульних поліцейських за "150 тисяч" без зазначення грошової одиниці;
- за безперешкодне залишення місця ДТП.
Також суд 22 лютого затвердив угоду про визнання винуватості, укладену між прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та Трухіним.
Вищий антикорупційний суд призначив нардепу покарання:
- максимальний штраф у вигляді 68 тисяч гривень;
- внесена нардепом застава у розмірі 49 620 гривень піде на потреби Збройних Сил України;
- перерахувати 6 мільйонів гривень впродовж 30 днів з моменту затвердження угоди в Фонд United 24 на спільний проєкт Генштабу ЗСУ, Держспецзв'язку та Міністерства цифрової трансформації – "Армія дронів".
Зауважимо, що відповідно до статті 81 Конституції України народний депутат України достроково припиняє свої повноваження у разі набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього,
– повідомили у САП.
Варто зауважити, що Олександр Трухін 22 лютого в суді визнав, що він пропонував хабар патрульним поліцейським. Так, обвинувачений підписав з прокурором САП угоду про визнання винуватості.
Прокурор Денис Димків розповів учасникам засідання, що 17 лютого Трухін надіслав йому угоду, де визнав, що пропонував хабар поліцейському.
ДТП за участі Трухіна: коротко
- Аварія за участі нардепа Трухіна трапилась 23 серпня 2022 року на Бориспільському шосе у Києві. Відомо, що Audi A8, Ford та Daewoo зіткнулись. Тоді Audi A8 врізався в Ford, який зачепив Daewoo.
- Під час аварії постраждав очільник Комітету арбітрів Української асоціації футболу Лучано Лучі, який потрапив до лікарні із важкими травмами. Справу передали в ДБР, оскільки там фігурував нардеп.
- Сам Трухін заявляв, що себе винним не вважає. Вже 1 лютого 2022 року журналісти "УП" опублікували відео з бодікамери поліцейського Сергія Петрика. Там Трухін переконував, що не був за кермом, і запитував: "Можна я тихенько в ліс піду?". Також на записі чутно, як чоловічий голос каже: "Принеси спортивну сумку, там 150 тисяч… Я вам про всяк випадок відвантажу 150".
- Олександру Трухіну 7 вересня 2022 року повідомили про підозру за пропозицію чи обіцянку службовій особі надати їй або третій особі неправомірну вигоду. Вже 20 вересня йому обрали запобіжний захід у вигляді застави понад 49 тисяч гривень. Він її сплатив.
- Тільки 22 грудня 2022 року справу Трухіна передали до суду.