Отримає судимість, втратить мандат і перерахує 6 мільйонів на ЗСУ: Трухіну ухвалили вирок

Вищий антикорупційний суд ухвалив обвинувальний вирок щодо нардепа Олександра Трухіна. Останній фігурує у справі про пропозицію хабаря патрульним.

Відомо, що Трухін отримає судимість. Також він сам ініціював укладення угоди та визнав свою вину.

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Який вирок чекає на Трухіна

Вищий антикорупційний суд засудив народного депутата від "Слуг народу" Олександра Трухіна за:

спробу підкупу патрульних поліцейських за "150 тисяч" без зазначення грошової одиниці;

за безперешкодне залишення місця ДТП.

Також суд 22 лютого затвердив угоду про визнання винуватості, укладену між прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та Трухіним.

Вищий антикорупційний суд призначив нардепу покарання:

максимальний штраф у вигляді 68 тисяч гривень;

внесена нардепом застава у розмірі 49 620 гривень піде на потреби Збройних Сил України;

перерахувати 6 мільйонів гривень впродовж 30 днів з моменту затвердження угоди в Фонд United 24 на спільний проєкт Генштабу ЗСУ, Держспецзв'язку та Міністерства цифрової трансформації – "Армія дронів".

Зауважимо, що відповідно до статті 81 Конституції України народний депутат України достроково припиняє свої повноваження у разі набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього,

– повідомили у САП.

Варто зауважити, що Олександр Трухін 22 лютого в суді визнав, що він пропонував хабар патрульним поліцейським. Так, обвинувачений підписав з прокурором САП угоду про визнання винуватості.

Прокурор Денис Димків розповів учасникам засідання, що 17 лютого Трухін надіслав йому угоду, де визнав, що пропонував хабар поліцейському.

ДТП за участі Трухіна: коротко