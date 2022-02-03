ВАКС відправив до в'язниці двох екссуддів-хабарників

Двоє колишніх столичних суддів, яких визнали винними у хабарництві, засудили до ув'язнення. Вони проведуть за ґратами 7 та 7, 5 років.

Таке рішення ухвалив 3 лютого Вищий антикорупційний суд. Обвинуваченими у справі були колишні судді Голосіївського суду Києва Андрій Новак і Олександр Білик.

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Обвинувачених затримали одразу в залі суду

Новак отримав 7,5 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна та позбавленням права обіймати посаду суддів протягом 3 років;

отримав 7,5 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна та позбавленням права обіймати посаду суддів протягом 3 років; Білик – 7 років з конфіскацією і позбавленням права займатися адвокатською діяльністю на 3 роки.

Обом обвинуваченим змінили заставу на тримання під вартою. Затримали колишніх служителів Феміди одразу в залі суду, після того, як вони почули вироки.

Суддів визнали винними у отриманні неправомірної вигоди

Суд визнав Новака винним в одержанні неправомірної вигоди, а Білика – в пособництві та підбурюванні до її надання. Ба більше, Новака також визнано винним у носінні вогнепальної зброї, хоча дозволу на це він не мав.

Що відомо про справу проти Новака та Білика До Голосіївського суду у 2016 році звертався громадянин. Він подав позов про поновлення на роботі у приватній страховій компанії "Євроінс Україна". Також позивач вимагав виплатити йому компенсацію у розмірі 1,5 мільйона гривень. Справу розглядав Новак, а адвокатом був екссуддя Білик. Своє рішення Новак оцінив у 8 тисяч доларів. Ці гроші йому приніс саме Білик.

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Що відомо про резонансні справи проти суддів:

Судитимуть колишню кримську суддю – за співпрацю з окупантами та незаконну депортацію українців з півострова. Обвинувальний акт направили до суду.

Судді, яка під час Революціії Гідності позбавляла майданівців водійських прав, оголосили про підозру.

САП звернулася до суду з вимогою позбавити суддю на Київщині майна. Мовиться про активи вартістю 5,7 мільйона гривень. На майно такою вартістю суддя, вважають слідчі, заробити не міг.

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У САП розповіли, що вирок може бути оскаржений в апеляційній палаті ВАКС протягом 30 днів.

Текст публікації ЦПК:

ВАКС відправив до в'язниці двох екссуддів-хабарників столичного суду на 7 та 7,5 років



Сьогодні, 3 лютого, судді Антикорсуду Віктор Маслов, Леся Федорак та Ігор Строгий оголосили вирок у справі колишніх суддів Голосіївського суду Києва Андрія Новака і Олександра Білика.



Новак отримав 7,5 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна та позбавленням права обіймати посаду суддів протягом 3 років.



Білик відправиться за ґрати на 7 років з конфіскацією і позбавленням права займатися адвокатською діяльністю на 3 роки.