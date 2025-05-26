У працівників ВАКС знайшли обладнання для спостереження: що це означає

У житлі працівників Вищого антикорупційного суду виявили обладнання для негласного аудіо– та відеоспостереження. Там це розцінюють як спробу впливу на здійснення правосуддя.

Обладнання знайшли минулого тижня. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на пресслужбу ВАКС.

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У ВАКС розцінюють ці факти як спроби впливу на здійснення безстороннього правосуддя суддями ВАКС та пов’язують із розглядом судових справ, які перебувають у провадженні суду.

Наразі подані повідомлення про втручання у здійснення правосуддя до Вищої ради правосуддя та Офісу Генерального прокурора і порушені кримінальні провадження,

– йдеться у повідомленні.

Там нагадали, що відповідно до статті 6 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" втручання у здійснення правосуддя, вплив на суд або суддів у будь-який спосіб з метою дискредитації суду або впливу на безсторонність суду забороняються, а втручання в діяльність судових органів мають наслідком відповідальність, передбачену Кримінальним кодексом України.

"Кожна спроба стежити, контролювати або впливати на суд в будь-який спосіб незалежно від методу чи форми є серйозною загрозою для судової системи, правопорядку та демократії", – заявила голова Вищого антикорупційного суду Віра Михайленко.

До слова, 20 травня апеляційна палата ВАКС скасувала вирок ексдепутату-втікачу Олександру Онищенку, який фігурує у так званій "газовій справі".