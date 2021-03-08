У Туреччині триває вакцинація від COVID-19: скільки людей вже отримали щеплення

Станом на 8 березня понад 7,5 мільйона людей у Туреччині отримали першу дозу вакцини від COVID-19. А от двома дозами щепилися вже понад 2,4 людини.
Джерело:Anadolu Agency
Як повідомили у МОЗ Туреччини, загалом зробили приблизно 10 мільйонів щеплень своїм громадянам по всій країні.
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Які міста є лідерами серед вакцинації
Найбільше від коронавірусу щепили мешканців Стамбулу. Там вакцину отримали 1,59 мільйона людей. А от на другому місці опинилася столиця Туреччини Анкара. Там зробили понад 823 270 щеплень проти коронавірусу.
Зауважимо, що масова вакцинація у Туреччині стартувала 14 січня. Першочергово щеплення отримали медичні працівники та вищі посадові особи, щоб збільшити довіру громадськості до вакцин.
До слова, 14 січня своє щеплення від коронавірусу отримав і президент Туреччини Реджеп Ердоган. Його вакцинували китайським препаратом CoronaVac.
COVID-19 у Туреччині: головне
- Згідно з даними Worldometers, від початку пандемії на COVID-19 захворіли понад 2,7 мільйона людей. З них більше за 2,6 мільйона – одужали. На жаль, 29 тисяч хворих померли.
- Наразі у Туреччині фіксують по 11 тисяч нових хворих за добу. Однак на піку пандемії у країні їх було значно більше – понад 30 тисяч щодня.
- З 1 березня Туреччина почала поступово скасовувати жорсткі обмеження щодо коронавірусу. Попри це, туристам, які їдуть до Туреччини, все ще потрібно здавати ПЛР-тест.