Вакцини стануть перепусткою в нормальне життя під час нового локдауну

Уряд готує українцям нові карантинні обмеження. Втім стосуватимуться вони лише невакцинованих, бо щеплених громадян заборони не зачеплять.

Україна стоїть на порозі третьої хвилі епідемії. Зараз все йде до того, що нас чекатиме й новий локдаун – це коли знову закриватимуть школи та торговельно-розважальні центри, а до комунального транспорту пускатимуть лише за перепустками.

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Українці винні в тому, що коронавірус ще не переможений

Щоб ту третю хвилю побачити, не треба бути лікарем-епідеміологом чи нобелівським лауреатом зі статистики. Достатньо буквально переглянути графік нових випадків захворювання на COVID-19 в Україні, щоб одразу побачити там:

першу хвилю – з осені 2020 року;

другу хвилю – навесні 2021 року.

І зрозуміти, що нині все розвивається за вже двічі баченими сценаріями. Це видно на тому графіку, адже крива кількості нових хворих знову впевнено рухається вгору.

Хвороба не переможена. В нас так і не сталося колективного імунітету, і, як не дивно, цього разу не влада в тому винна, що вакцинами нас не забезпечила.

Винні самі українці, адже, згідно з соцопитуванням, половина наших з вами співгромадян навіть і не збиралися щепитися від коронавірусу. Чи то бояться міфічних наслідків від тієї вакцини, чи то їм просто ліньки дійти до пункту вакцинації.

Від COVID-19 помер відомий ізраїльський антивакцинатор

Спеціально для цих категорій хочу познайомити з Хай Шауляєм. Це досить відомий в Ізраїлі антивакцинатор. "Епідемії немає, вакцина непотрібна і небезпечна", – вважає він.

Але біда в тому, що познайомитися з ним ви можете лише заочно і не тому, що ми в Україні, а він в Ізраїлі. Чоловік помер від COVID-19. Помер, тому що не був вакцинований.



Антивакцинатор Хай Шауляй помер від коронавірусу / Фото з його фейсбук-сторінки

Він дуже боявся наслідків від вакцини, тому її собі і не робив. Але зрештою вбили його не наслідки, а хвороба, від якої щеплення його б точно вберегло.

Я не буду вас переконувати, що вакцини безпечні. Скажу інакше – ймовірність того, що невакцинованим ви помрете від ковіду, набагато вища, ніж ймовірність того, що в разі вакцинації будуть вам там колись якісь негативні наслідки.

Не повторюйте долю цього ізраїльського антивакцинатора. Ба більше, він вже далеко не перший з ідейних противників вакцин, хто помирає від коронавірусу, і в останні хвилини свого життя, напевно, готовий і дияволу був закласти свою душу, щоб отримати можливість повернутися в часі і захиститися вакциною від смертельного для себе вірусу.

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Вакцини дозволять жити українцям нормальним життям

Ну і тепер від філософських розмірковувань до суто практичних речей: чому таки варто вакцинуватися навіть тим, кому робити це ліньки. Маючи дві дози і сертифікат вже зараз можна заощаджувати гроші під час подорожей. Адже вакцинованим не треба пред'являти на кордоні обов'язковий для решти ПЛР-тест. То ж це суттєва економія.

Але вже незабаром, коли третя хвиля ширитиметься Україною і уряд запроваджуватиме по регіонах карантини, то сертифікати про щеплення стануть нам фактично перепусткою у нормальне життя. Адже лише з ними пускатимуть у кіно, в ресторани й спортивні зали.

Навіть просто прогулятися на вихідних родиною у ТРЦ можна буде лише маючи той сертифікат:

жовтий з одною дозою;

зелений з двома дозами.

Саме такі антиковідні ініціативи і розробляє нині наш уряд. І треба розуміти, що спрямовані ці нові заборони та обмеження будуть насамперед для того, щоб стимулювати вакцинуватися. Адже саме для вакцинованих будуть тепер значні пом'якшення в тих прийдешніх карантинах та локдаунах

Тому ви, звісно, можете і далі собі лінуватися зі щепленням та чекати у моря погоди, але єдине, чого ви дочекаєтеся, що без вакцини вам у новому карантині стане жити некомфортно. Тоді як решта вакцинованих українців навіть і не помітять нових заборон, адже їх вони не стосуватимуться.

Тому вибір за вами:

або просто зараз піти й вакцинуватися, щоб до початку локдауну вже мати той повноцінний сертифікат-перепустку;

або потім бігати кабінетами, стояти в чергах, плюватися на бюрократію і скаржитися на затримки в Helsi та Дії, і шкодувати, чому не подумали вколоти собі ту вакцину заздалегідь.​

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