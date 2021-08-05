Вакциновані отримують додаткові переваги, – головний санлікар про COVID-сертифікати

Українські цифрові COVID-сертифікати пройшли успішне оцінювання вимог Євросоюзу. Однак щоб подорожувати за кордон з українським паспортом здоров'я, цього недостатньо – потрібно ще дочекатися технічного підтвердження документа Євросоюзом.

Вже після цього, український цифровий сертифікат стане перепусткою у європейські країни. Однак 5 серпня перший заступник міністра цифрової трансформації Олексій Вискуб зазначив, що COVID-сертифікати в "Дія" пройшли успішне технічне оцінювання з боку ЄС. Він назвав це вирішальним етапом взаємовизнання цифрових сертифікатів для подорожей.

До теми В Україні набули чинності оновлені правила в'їзду в країну: що змінилося

Український уряд планує використовувати цифровий сертифікат і для внутрішнього вжитку. Так званий паспорт здоров'я стане у пригоді під час нової хвилі епідемії. У випадку локдауна власники COVID-сертифікатів матимуть доступ у публічні місця, зокрема, у ресторани, спортзали чи навіть в громадський транспорт. Втім, остаточні правила ще визначить Кабмін.

Бачимо на прикладі інших країн, що вакциновані отримують додаткові переваги або спрощений доступ до послуг, сервісів або, наприклад, відвідування публічних заходів. Основна ідея, яка використовувалася в інших державах, і яку, швидше за все, буде використовувати Україна – це максимальне використання внутрішнього цифрового сертифіката. Він повинен стати умовною перепусткою,

– заявив головний санітарний лікар країни Ігор Кузін.

Згенерувати COVID-сертифікат можна в додатку "Дія". Для цього потрібно завантажити інформацію про повний курс вакцинації, чи негативний ПЛР-тест, який діє впродовж 72 годин або ж позитивний аналіз на антитіла.

Переваги для вакцинованих українців

Україна готується обмежувати невакцинованих громадян. Якщо хворих побільшає, повноцінно зможуть працювати тільки ті школи, де імунізуються понад 80% вчителів.

Ті, хто вже вакцинувалися – першими отримали переваги під час подорожей. З 5 серпня в Україні набрали чинності нові правила посиленого контролю при перетині кордону. Їх запровадив Кабмін через поширення у світі Дельта-штаму. Відтепер ті, хто має хоча б одне щеплення, зможе безперешкодного в'їхати на територію України.

Читайте також Україні доведеться вводити обмеження для невакцинованих, – "слуга народу" Радуцький

За словами нардепа Михайла Радуцького, українці зможуть безперешкодно повернутись до країни при наявності документу про проходження повного курсу вакцинації чи довідки про перше щеплення або пред'явивши негативний результат ПЛР-тесту чи експрес-тесту, зробленого не пізніше, ніж за 72 години до в'їзду до країни.

В іншому випадку потрібно буде встановити мобільний застосунок "Вдома". Якщо через 3 доби після приїзду громадянин не зможе пред'явити результат негативного тесту – почнеться режим самоізоляції, який контролюється через мобільний додаток,

– пояснив Радуцький.

Ті українці, які не пройшли повний курс вакцинації та були на території Росії чи Індії більше ніж 7 днів, мають піти на обов'язкову двотижневу самоізоляцію. Ці зміни стосуються не тільки українців, а й іноземців. Уникнути самоізоляції можуть діти до 18 років, а також ті українці, які виїхали за кордон до 4 серпня.

В Україні змінились правила перетину кордону: дивіться сюжет 24 каналу