Ветеран 93-ї бригади "Холодний Яр" Валентин Олексієнко розповів про службу танкістом, важку травму хребта та проблеми під час лікування в Києві. Також – про реабілітацію в Unbroken, картини, які він створює колесами крісла колісного, адаптивний спорт і допомогу ветеранам у Бучі.

Повномасштабна війна змінила життя багатьох українських військових не лише на фронті, а й після повернення з нього. Важкі травми, тривале лікування та реабілітація стають початком нового етапу, на якому доводиться заново вчитися навіть найпростіших повсякденних речей.

Ветеран 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр", митець та очільник простору "Ветеран Про Буча" Валентин Олексієнко в інтерв'ю для 24 Каналу розповів про службу танкістом, важку травму хребта та складний шлях відновлення. Він поділився власним досвідом лікування в Харкові, Києві та Львові, пояснив, як почав створювати картини колесами крісла колісного, і розповів про допомогу ветеранам та їхнім родинам.

Пообіцяв дружині повернутися за три дні, а повернувся через два з половиною роки

Де вас застало повномасштабне вторгнення та чому ви вирішили піти добровольцем до війська?

Я добре пам'ятаю той ранок. Прокинувся від дзвінка мами десь на початку шостої. Вона сказала, що почалася війна, але я спочатку навіть не надав цим словам великого значення, бо ще спав. У мене будильник був заведений на 7:20, потрібно було збиратися на роботу, тому я поклав слухавку й спробував заснути. А потім подумав, що треба все-таки подивитися, що відбувається.

Відкрив телефон, зайшов у телеграм і побачив повідомлення про ракетні удари по Чугуєву. Спочатку навіть не міг зрозуміти, чому б'ють по Харківській області, по місту, яке я тоді не сприймав як прифронтове. Почав читати інші новини й поступово усвідомив, що ситуація справді дуже серйозна. На той момент ми з дружиною та маленькою донькою жили в Немішаєвому, приблизно за вісім кілометрів від Бучі.

Я швидко одягнувся й побіг до магазину "Фора", щоб купити консерви та інші продукти. Уже на початку сьомої там було дуже багато людей, полиці з крупами швидко порожніли, свічки розібрали, біля кас виникали суперечки. Дивився на все це й досі не міг повірити, що війна справді почалася.

Той ранок запам'ятався ще й погодою. Небо було похмуре, затягнуте, наче в тумані. Над будинками в напрямку Гостомеля пролітали ракети. Їх не було видно, але гул стояв такий, що відчувалася вібрація. Потім почали з'являтися повідомлення про удари по військових частинах, над нами літали літаки та гелікоптери, і ніхто не розумів, чиї вони.

Я сам не розумів, це наші літаки чи не наші. Ракети летіли дуже низько, стояв такий гул, аж вібрація була. Їх не було видно, тому що небо було затягнуте. Хаос був у голові, я до кінця не міг повірити, що все це відбувається,

– пригадав Олексієнко.

У перші дні мені зателефонував кум, який жив у селі Козинці неподалік Немішаєвого, і запропонував переїхати до нього. У будинку була грубка й літня кухня, тому навіть у разі відключення електроенергії чи газу можна було приготувати їжу. Ми переїхали туди разом із родиною. Я тоді вже дуже хотів піти до війська, телефонував рідному дядькові, який свого часу добровольцем пішов в АТО, і говорив, що потрібно щось робити.

У мене за плечима вже була строкова служба. З 2016 до 2018 року я служив у Десні в танкових військах, їздив на танках, стріляв із них і розумів, як працює ця техніка. Тому від самого початку хотів повернутися саме в танковий підрозділ. Але тоді було незрозуміло, куди звертатися. У Бучі та Ірпені люди самоорганізовувалися, створювали групи, намагалися отримати зброю, однак не завжди це вдавалося.

У Козинцях ми залишалися до 11 березня. Російські війська окупували сусідні населені пункти, базувалися, зокрема, в районі Діброви та Рубежівки, а згодом почали обстрілювати й наше село. У будинку перебували маленькі діти, зокрема моя донька, а також кілька жінок з астмою. Придбати необхідні ліки на той момент було вже практично неможливо, тому ми вирішили виїжджати.

Дружина тоді була в гіпсі, пересувалася на милицях. Я ще раніше говорив їй, що хочу воювати, але вона категорично заперечувала. У нас через це було кілька дуже важких розмов, вона плакала, переживала за мене, за дитину. Але пояснити, чому мене настільки тягнуло до війська, я навіть зараз до кінця не можу.

Ми дісталися Хмельниччини, де знайомі допомогли знайти будинок в одному із сіл. Коли я побачив, що дружина й донька в безпеці, що поруч є друзі, які можуть їм допомогти, остаточно вирішив іти до війська. Разом із кумом і нашим другом Сергієм ми поїхали до військкомату у Волочиську.

Добровольців тоді було надзвичайно багато. Моїх друзів не взяли, оскільки вони не мали військового досвіду. А коли побачили мій військовий квиток і записи про службу в танкових військах, відразу сказали, що такі спеціалісти потрібні. Мені повідомили, що наступного ранку о десятій буде автобус до військової частини.

Дорогою назад я найбільше думав про те, як сказати все дружині. Вирішив того вечора нічого їй не говорити, щоб ми могли побути разом без сліз і переживань. А наступного ранку попросив зібрати необхідні речі та сказав, що мене попросили допомогти перегнати танки для відправлення на фронт.

Я їй сказав: "Мені треба допомогти хлопцям танки перегнати на ешелон. На три дні, і повернусь". Не повернувся. Повернувся через два з половиною роки,

– розповів ветеран.

Коли ми приїхали до автобуса, дружина раптом піднялася, відкинула милиці й пішла до мене, хоча їй ще потрібно було ходити в гіпсі. Я пам'ятаю це досі. Було важко, але намагався триматися весело. Навіть коли сів в автобус, розповідав анекдоти, жартував, і хлопці потім згадували, що не розуміли, як людина їде на війну й постійно сміється. Можливо, у мене просто спрацював такий захисний механізм.

На рішення піти добровольцем вплинула й смерть моєї бабусі. Вона залишалася в окупованому Ворзелі, пережила інсульт, але до неї вчасно не змогли допустити лікарів. Коли родичам нарешті дозволили її вивезти, вона померла невдовзі після доставлення до лікарні. Це також стало для мене дуже важким ударом.

До вторгнення в нас було звичайне спокійне життя. Я працював торговим представником, ми з дружиною виховували доньку, поступово облаштовували квартиру. А потім прийшли росіяни, і все це довелося залишити.

Вони були в мене вдома. Я залишив квартиру, в якій росла моя донька. У мене все було добре: я працював, була дружина, донька, ми потихеньку обживалися. Вони невчасно прийшли. Взагалі не мали тут бути. І треба було, щоб хтось їм дав це зрозуміти. Тоді багато людей ішли добровольцями, і я став одним із них,

– пояснив Олексієнко.

Нас привезли до танкової частини в Ярмолинцях 16 березня, а вже 19-го вночі спорядили зброєю та амуніцією й залізницею відправили з ешелоном танків назад під Київ. Для мене це стало величезною мотивацією, адже ми повернулися практично в рідні місця. Я раніше працював у Києві, добре знав ці райони, кожну дорогу, тому розумів, що тепер маю захищати власний дім.

Нас розмістили на заводі Антонова на Святошині, який росіяни постійно обстрілювали артилерією та ракетами. Там перебувало кілька українських підрозділів. Нашим завданням було не допустити посадки ворожих літаків на злітну смугу. Ми встановлювали кулемети, обладнували позиції, копали окопи, замінували смугу й фактично виконували завдання піхоти.

Після звільнення Київщини на початку квітня нас повернули до місця постійної дислокації на Хмельниччині. Приблизно через два тижні відправили на навчання, де формували танкові екіпажі для 93-ї бригади "Холодний Яр". А наприкінці травня мене перекинули на Донеччину, в район Вільного Поля, для підсилення третього батальйону, який раніше зазнав втрат.

Там я вже безпосередньо воював як танкіст. Ми працювали в районі Вільного Поля, Привільного та Великої Новосілки, проводили багато часу в техніці, виконували бойові завдання. Бувало, що я не виходив із танка цілодобово. У серпні 2022 року ми майже три дні відбивали російський наступ, після чого весь наш екіпаж подали до нагородження орденом "За мужність" III ступеня. Нагороди ми отримали, а у вересні мені вперше дали відпустку.

Після відпустки я повернувся на той самий напрямок і залишався там до 6 березня 2023 року. Тоді наш підрозділ отримав наказ змінити район виконання завдань. Ми думали, що нас відправлять під Бахмут, уже морально до цього готувалися й навіть відправили додому зайві речі. Але нас перекинули на Куп'янський напрямок, де ми знову об'єдналися з іншими підрозділами нашої бригади.

Після травми хребта лікарі прогнозували довічну нерухомість

Як ви отримали важку травму та через що лікування в Харкові, Києві й Львові виявилося настільки складним?

Травму я отримав 19 липня 2024 року в Куп'янському районі Харківської області. На той момент я вже понад два роки служив, пройшов навчання й отримав офіцерське звання. Це був дуже спекотний день. Ми з побратимами виконували інженерні роботи, облаштовували укриття для танків, фактично підземні капоніри з накриттям, щоб техніку не було видно з повітря.

Перед цим по нашому місцю дислокації кілька разів прилітали керовані авіабомби. Частина техніки була пошкоджена, у сусідньому підрозділі загинули люди. Серед них був і військовий, якого я раніше навчав на Донецькому напрямку після його мобілізації. Тому ми вирішили максимально сховати техніку, щоб вона не привертала уваги росіян.

Працювали всі, навіть командир роти разом із нами носив колоди. Після роботи пішли обмитися. Я заходив у воду останнім, ще думав, просто зайти чи пірнути. Вирішив пірнути, ударився головою й зламав шию. Відразу зрозумів, що сталося щось дуже серйозне.

Два з половиною роки війни, непрості напрямки, постійна робота в танку, а тут така травма через нещасний випадок. Я втратив свідомість, побратими витягли мене з води, і прийшов до тями вже на березі. Не відчував тіла взагалі, але перше, про що подумав, була дружина.

Перша моя фраза була: "Не кажіть дружині". Я лежу, не відчуваю тіла взагалі. Але тоді ще думав, що зараз швиденько відійду, поїду в лікарню, зроблять два уколи, може, просто хребет забив, і все буде добре,

– пригадав Олексієнко.

За мною приїхала швидка, здається, з Великого Бурлука. Мені зафіксували шию та повезли до Харкова. Дорога тривала приблизно три години, причому я добре знав ті польові маршрути, адже раніше ми їздили ними на танках. Навіть просив фельдшера підняти мене, щоб показати кращу дорогу. Але він відповів, що я вже наїздився й маю тепер лежати.

У Харківському військовому шпиталі мені одразу зробили комп'ютерну томографію. Нейрохірург показав знімок, на якому було видно серйозне зміщення хребта. За його словами, зміщення становило майже півтора сантиметра. Він навіть не був упевнений, як мене оперувати та чи переживу я наступну ніч.

Згодом мене перевезли до Харківської обласної лікарні, де за операцію взявся нейрохірург Бабалян. Я надзвичайно вдячний цьому лікарю. Пізніше інші спеціалісти, яким показували результати операції, говорили, що навряд чи хтось зміг би зробити краще. Деякі навіть казали, що не взялися б за такий випадок. Я вдячний йому за те, що зараз можу сидіти й розмовляти з вами.

Після Харкова мене планували евакуювати до Києва потягом, але зрештою повезли реанімаційним автобусом. На ліжку мене, за моїми відчуттями, недостатньо добре закріпили. Під час руху я похилився на бік, мене потім повернули назад. Тоді не надав цьому великого значення, але вже у Львові з'ясувалося, що встановлена в хребті конструкція змістилася. Я припускаю, що це могло статися саме під час того перевезення.

У Києві мене доправили до Олександрівської лікарні. Перші три дні я перебував в урологічному відділенні, оскільки в реанімації нейрохірургії не було вільного місця. Потім мене перевели до відповідного відділення. Там встановили трахеостому, але, за моїми спостереженнями та тим, що мені згодом пояснювали, під час втручання виникли ускладнення з трахеєю.

Через певний час один із лікарів відключив мене від апарату штучної вентиляції легень і запропонував спробувати дихати самостійно. Після цього в мене стався набряк легень, і я впав у кому. Усе відбувалося на очах дружини. Тиск різко знизився, мені вводили препарати для його підтримання, зокрема норадреналін.

Дружині тоді сказали, що за такого стану я можу прожити лише кілька днів. Але я вижив. Навіть перебуваючи в комі, пам'ятаю деякі розмови навколо себе. Приблизно через добу прийшов до тями. Відчував страшенний голод, однак нормально говорити ще не міг. Через трахеостому певний час спілкувався лише рухами губ, а дружина вже навчилася мене розуміти.

Загалом в Олександрівській лікарні я провів близько півтора місяця. Упродовж значної частини цього часу потребував апарата ШВЛ. Двоє лікарів, які працювали позмінно, допомагали мені поступово тренувати самостійне дихання. На момент подальшої евакуації до Львова я вже міг дихати без апарата, хоча ще потребував додаткової підтримки.

Повноцінної реабілітації, на мою думку, у Києві не було. До мене приходив фізичний терапевт, трохи розминав ноги та руки, але я тоді ще не знав, який вигляд має справжня реабілітація після такої травми. Дружина тим часом шукала лікарів і можливості подальшого лікування, зверталася до різних медичних закладів.

В одному з них, після перегляду моїх знімків, їй сказали, що я залишуся лежачим і не зможу рухати навіть руками. Порадили пристосувати спеціальну комп'ютерну мишку, якою зможу користуватися ротом. Нам фактично пропонували змиритися з тим, що таким буде все моє подальше життя.

Дружині сказали, що я все життя буду лежачим, що навіть руки не рухатимуться. Порадили вставити мені мишку в рот, щоб я міг клацати планшетом. А я тоді ще навіть не знав, якою має бути реабілітація, і не розумів, що зі мною буде далі,

– розповів ветеран.

Зрештою нам порадили якнайшвидше переїжджати до іншого медичного закладу. Ми змогли потрапити до списків на евакуацію у Львів. Першу можливість пропустили, бо боялися невідомості, не розуміли, що нас чекає. Але згодом погодилися.

Це було приблизно 1 або 2 вересня. Нас перевозили евакуаційним потягом, у якому не працював кондиціонер. Через спеку мені знову стало погано, і до Львова я прибув у дуже важкому стані. Мене одразу відправили до реанімації, де знову довелося забезпечувати дихання через трубку.

Я дуже вдячний львівським лікарям, які тоді мене рятували. Пам'ятаю реаніматологинь Аміну та Юлію, а також торакального хірурга Богдана Сербіна. Уже протягом першої доби вони виявили, що в мене накопичилося майже літр рідини в легенях. Зробили рентген, провели необхідні процедури та відкачали рідину.

Пізніше мені зробили КТ і виявили зміщення конструкції, яку встановили в хребті під час операції в Харкові. У Києві, за моїми словами, повторного КТ або МРТ так і не провели. Мені пояснювали це тим, що не знали, як виконати відповідне обстеження в моєму стані. Водночас у Харкові та Львові такі обстеження змогли зробити.

Я не можу напевно сказати, наскільки інакше все склалося б у разі своєчасного виявлення проблеми. Але тоді, можливо, ще залишався шанс виправити положення конструкції. Львівський нейрохірург говорив про необхідність повторної операції, однак виникла інша серйозна проблема.

За час перебування в Києві в мене утворився пролежень четвертої стадії в ділянці куприка, який сягав кістки. Через це, як пояснювали лікарі, повторне втручання на хребті було небезпечним через ризик інфекційних ускладнень. Лікування пролежня тривало понад рік. А коли стан шкіри дозволив би повернутися до питання операції, конструкція вже обросла тканинами, а кістка зрослася в неправильному положенні.

Ситуація, можливо, могла бути кращою, але вчасно цього не виявили. Коли у Львові зробили КТ, з'ясувалося, що конструкція в хребті з'їхала. А потім понад рік ми лікували пролежень, і за цей час кістка вже зрослася криво. Для нової операції довелося б знову ламати хребет,

– пояснив Олексієнко.

Лікарі попереджали, що таке втручання пов'язане з новими ризиками, а результат неможливо передбачити. Тому відновлення продовжилося вже з урахуванням того стану, в якому я перебував. Попереду була тривала реабілітація, під час якої потрібно було заново вчитися користуватися руками, пересідати та виконувати повсякденні дії.

Картини колесами крісла колісного стали новим етапом життя

Як проходила ваша реабілітація в Unbroken і звідки виникла ідея створювати картини не пензлем, а колесами крісла колісного?

Після кількох місяців у реанімації я потрапив до зовсім іншого підходу до відновлення. У Львові зі мною почали займатися практично з першого дня. До мене прийшов фізичний терапевт Ростислав, а також ерготерапевт Марія. Ми відразу почали працювати над рухами руками, м'язами та всім, що ще можна було відновлювати.

Зранку в мене була приблизно година фізичної реабілітації. Ми поступово зміцнювали м'язи, починаючи з найпростіших рухів у ліжку. Ерготерапія допомагала навчитися виконувати щоденні справи з тими можливостями, які залишилися після травми. Адже потрібно не лише відновлювати силу, а й пристосовуватися до нового стану, щоб я міг бути якомога самостійнішим і менше залежати від допомоги інших.

Ми працювали практично безперервно протягом року. Спочатку дружина сама переносила мене з ліжка до крісла колісного, використовуючи простирадло. Потім, коли руки трохи зміцніли, я навчився пересідати за допомогою спеціальної дошки. Поступово почав більше рухатися самостійно, допомагати дружині й виконувати речі, які раніше здавалися недоступними.

Зараз мої пальці повноцінно не працюють, але я вже можу відтворити власний підпис і навіть щось написати. Для цього знадобилося багато щоденної роботи. У реабілітації важливо не просто відвідувати заняття, а постійно повторювати вправи, поки тіло поступово не навчиться виконувати потрібні рухи.

Окрім фізичних занять, в Unbroken я пробував різні творчі та соціальні проєкти. Брав участь у радіопроєктах, зокрема в "Одіссеї повернення з війни", займався ліпленням, малюванням, навіть грав у театрі. У Першому львівському театрі, перебуваючи в кріслі колісному, читав тексти інших військовослужбовців. Мені подобалося пробувати щось нове, і багато з цих занять виявилися надзвичайно цікавими.

Дружині теж було нелегко після моєї травми. Вона дуже важко переживала все, що з нами сталося, працювала з психологом і знайшла для себе певну підтримку в малюванні. До нас приходили митці, проводили арттерапевтичні заняття, дружина малювала, а я часто сидів поруч і спостерігав.

Одного разу побачив, як люди працюють пензлями, і пожартував, що у світі є митці, які малюють руками, ногами, зубами, а я можу спробувати зробити картину колесами свого крісла. Хотілося створити щось незвичне, адже через травму я не можу повноцінно працювати пальцями.

Я жартома сказав: у світі є багато людей, які малюють пензлем, руками, ногами, навіть зубами. А я, маючи неробочі пальці, можу, щоб було неповторно, проїхати колесами крісла колісного по полотну й спробувати створити малюнок. Я посміявся, а всі, мабуть, сприйняли це серйозно,

– пригадав ветеран.

Приблизно через два тижні до мене прийшла Катерина Садова, яка дуже допомагала людям в Unbroken. Вона принесла полотна й фарби та сказала, що будемо малювати. Я спочатку навіть не зрозумів, про що йдеться, адже вже забув той жарт. Але виявилося, що вона його запам'ятала, підготувала все необхідне й вирішила дати мені можливість спробувати.

Катерина познайомила мене з мисткинею Зіркою Савкою. Разом ми створили мою першу картину на Winstation. Вона була досить простою: я кілька разів проїхав колесами, залишаючи на полотні жовті лінії, а потім перекрив частину зображення чорним кольором.

Для мене це був образ людського життя. Жовті лінії символізували звичайні дні, коли людина живе, будує плани, думає про майбутнє, а потім несподівано трапляється подія, яка все змінює. Саме так я сприймав і власну історію. Цю першу картину подарував Unbroken, де вона залишилася. Згодом там з'явилася ще одна моя робота.

Пізніше ми із Зіркою Савкою створили "Повороти долі". Це відбулося під час Тижня мистецтва у Львові, у приміщенні Ратуші. Про картину багато писали українські медіа, і для мене це було несподівано. Я навіть знаходив згадки про себе на різних сторінках в інтернеті й дивувався, наскільки людей зацікавила така творчість.

Ще однією важливою роботою став "Танець добра і зла". Її я створював в AZAG Gallery за підтримки волонтерки Марини, яка також допомагала з організацією рекорду. Мені надали простір для роботи, і на полотні з'явилося поєднання чорних та жовтих слідів коліс.

У центрі картини ці сліди утворили щось схоже на дві постаті, які танцюють. Я побачив у цьому образ людини, яка постійно переживає різні події: щось хороше змінюється поганим, потім знову приходить радість. Ми не можемо передбачити, що з нами станеться завтра, але можемо продовжувати рухатися й знаходити можливості для творчості.

Коли життя закручується в такий клубок, коли між собою переплітаються погані й хороші події, ти ніколи не знаєш, коли станеться щось погане, а коли хороше. Але як би там не було, треба продовжувати жити. І можна творити, в якому б стані ти не був. Головне – не здаватися й не опускати руки,

– пояснив Олексієнко.

Завдяки цій творчості я також став рекордсменом України в номінації, пов'язаній зі створенням картин колесами крісла колісного. Для мене це було ще одним несподіваним результатом. Спочатку все починалося з жарту, а потім перетворилося на справу, яка зацікавила дуже багато людей.

Є в нас із Зіркою Савкою й картина "Початок". На ній залишилися не лише сліди мого крісла колісного, а й відбитки її ніг. Це символізує початок нашої творчої співпраці та мого власного шляху в мистецтві. Я поки не поспішаю називати себе художником, адже для мене це ще новий досвід, у якому я багато чого вчуся.

Зірка також уперше настільки тісно працювала з ветераном у межах творчої реабілітації. Ми хотіли показати, що люди можуть створювати щось спільне, навіть якщо рухаються по-різному й мають різні фізичні можливості. На картині є сліди коліс, ніг, кілька кольорів, зокрема червоний. Для мене це історія про рух і нові починання.

Одна з моїх останніх робіт зараз перебуває в музеї німецького міста Вюрцбург. Я створив її під час поїздки до Німеччини, і вона дуже сподобалася людям, які побачили процес малювання. Картину планують виставити на аукціон, а всі виручені кошти мають передати на реабілітацію дітей в Unbroken Kids.

Я дуже вдячний усім людям, які допомогли мені відкрити цей напрямок. Катерині Садовій, Зірці Савці, працівникам Unbroken, волонтерам та багатьом іншим. Адже без їхньої підтримки я, можливо, так і залишив би свою ідею звичайним жартом.

Танці, спорт і допомога ветеранам стали частиною відновлення

Ви спробували адаптивні танці, теніс та навіть марафон, а зараз очолюєте простір "Ветеран Про Буча". Як ці заняття допомогли вам відновлюватися та яку підтримку сьогодні можуть отримати ветерани й їхні родини?

Танці також почалися в Unbroken. Мені написала Вікторія, яка працювала менторкою, і запропонувала долучитися до проєкту адаптивних танців. Планувалося, що братимуть участь люди на кріслах колісних і протезах, будуть репетиції та виступ. Але так склалося, що до занять зрештою дійшов лише я.

Спочатку моєю партнеркою стала професійна танцівниця та хореографиня Дарія. Я тоді взагалі не розумів, як можна танцювати в кріслі колісному, але дуже хотів спробувати. Мені завжди цікаво робити щось нове, навіть якщо спочатку воно здається незвичним або складним.

Ми почали репетирувати, а згодом уперше виступили на паркеті у Львові. Людям дуже сподобалося, дехто навіть плакав. Для мене це був несподіваний досвід, який показав, що танець може існувати в зовсім іншій формі, ніж я уявляв раніше.

Після повернення до Бучі я почав танцювати вже зі своєю дружиною. Нас підтримали Катерина Шапіро та її чоловік Олег, з якими ми продовжили репетиції. Для нас це стало не лише творчим заняттям, а й можливістю проводити час разом, відновлюватися фізично та отримувати нові емоції.

Я взагалі не розумів, як можу танцювати на кріслі колісному, але дуже хотів спробувати. А потім, коли ми вже почали займатися, я зрозумів, наскільки це корисно. Навіть після звичайної репетиції розворушишся, краще почуваєшся фізично. Тому я раджу людям на кріслах колісних, які мало рухаються, спробувати танці,

– поділився ветеран.

Спорт також став важливою частиною мого відновлення. В Unbroken я спробував навіть великий теніс, коли до нас приїжджали Еліна Світоліна та Сергій Стаховський. Через те, що мої пальці не працюють повноцінно, ракетку довелося прив'язувати до руки, зокрема малярним скотчем.

Спочатку ми пробували грати із Сергієм Стаховським, а потім я кілька разів перекинув м'яч через сітку з Еліною Світоліною. Вона справила на мене дуже сильне враження своєю зосередженістю та професійністю. Звичайно, грати в теніс у кріслі колісному з моїми фізичними обмеженнями непросто, але сам досвід мені дуже сподобався.

Ще я брав участь у марафоні Unbroken. І це була взагалі окрема історія, тому що мене записала ерготерапевт Марія, коли я ще навіть нормально сидіти в кріслі не міг. Вона повідомила про майбутній марафон, а я спочатку не сприйняв її слова серйозно. Адже тоді мене можна було злегка штовхнути пальцем, і я міг втратити рівновагу.

Але Марія вірила, що я впораюся. Ми щодня займалися, тренували руки та м'язи, використовували спеціальні рукавиці з липучками, якими фіксували гантелі. Іноді я ще дрімав у палаті перед заняттям, а вона вже стояла поруч і чекала, коли почнемо працювати.

Тренування були непростими, але згодом я зрозумів, наскільки вони допомогли. Я поступово почав упевненіше сидіти, керувати кріслом і виконувати рухи, які раніше здавалися неможливими. А участь у марафоні стала одним із перших великих спортивних заходів, до яких я долучився після травми.

Я кажу Марії: "Який марафон? Ви взагалі з розуму посходили?" А вона в мене дуже вірила. Муштрувала мене щодня, прив'язувала гантелі до рук, ми займалися, потім пересідали в крісло. Я вам скажу, вона добре мене тренувала, але це в кінцевому результаті допомогло,

– розповів Олексієнко.

Зараз у мене вже менше можливостей долучатися до нових проєктів, тому що з'явилася постійна робота. Я очолюю ветеранський простір "Ветеран Про Буча", який створили в березні 2026 року. Наше завдання – допомагати ветеранам, членам їхніх родин, сім'ям загиблих захисників і захисниць, зниклих безвісти військовослужбовців та тих, хто перебуває в полоні.

У нас працюють 11 фахівців із супроводу ветеранів. Є мій заступник Сергій, який безпосередньо координує їхню роботу. Частина спеціалістів працює в самому просторі, а інші – у старостинських округах Бучанської громади, щоб людям не доводилося спеціально їхати до міста з кожним питанням.

Ми намагаємося організувати роботу за принципом єдиного вікна. Людина приходить із певною проблемою, а ми допомагаємо розібратися, які документи потрібні, які програми доступні та до кого потрібно звернутися. Це стосується місцевих програм підтримки й державних можливостей, передбачених для ветеранів.

У просторі працює ЦНАП, який, за нашим графіком, приймає щодня з 8:00 до 12:00. По четвергах можна отримати консультації з питань Пенсійного фонду, а по вівторках до нас приходять представники Центру зайнятості. Також є фахівці управління соціальної політики, а по четвергах консультації надають юристи обласного центру імені Баранова.

Якщо людині потрібна психологічна допомога, ми також можемо її організувати. Це може бути одна консультація або триваліша робота, наприклад 10 – 15 занять із психологом. Намагаємося підібрати спеціаліста, з яким ветерану буде комфортно працювати.

Для мене важливо, щоб ветерани та їхні родини не залишалися сам на сам із бюрократією. Часто люди просто не знають, на які програми можуть розраховувати, куди подавати документи або як отримати необхідну допомогу. Наші фахівці мають пояснити це доступно й за можливості провести людину через відповідні процедури.

Ми також розвиваємо партнерства з іншими організаціями. Зокрема, уклали меморандум про співпрацю з Центром досліджень безпілотних систем, пов'язаним із "Генералом Черешнею". Така взаємодія передбачає підтримку ветеранської спільноти, можливості навчання, працевлаштування, організацію заходів та інші напрями допомоги.

Моя основна робота зараз полягає в тому, щоб розвивати простір, залучати нових партнерів, розповідати людям про наші можливості. Адже важливо не лише створити центр, а й зробити так, щоб ветерани знали про його існування та могли ним скористатися.

Іноді ми стикаємося з питаннями, на які не можемо відразу відповісти. Але це не означає, що людину потрібно просто відправити додому. Ми маємо самі знайти необхідну інформацію, звернутися до відповідних спеціалістів або допомогти людині потрапити туди, де її питання зможуть вирішити.

У нас простір працює з таким принципом: ветеран або член його сім'ї не має почути слова "ні". Навіть якщо ми чогось не можемо або не знаємо, ми маємо це дізнатися чи допомогти дізнатися. І направити людину туди, де їй дійсно допоможуть. У будь-якому випадку,

– наголосив очільник простору "Ветеран Про Буча".

Ми ще молода команда, працюємо трохи більше ніж пів року, тому також постійно вчимося. Якщо виникають зауваження, намагаємося розібратися, призначити зустріч і виправити проблему. Для мене важливо, щоб люди розуміли: ми відкриті до спілкування й готові працювати з кожним зверненням.

Консультацію щодо державних програм можемо надати ветерану з будь-якої області України. Якщо людина приїде з Харківщини чи Львівщини, ми пояснимо, які державні механізми підтримки для неї існують. А щодо місцевих програм можемо детально консультувати насамперед про те, що діє в Бучанській громаді.

Я також дуже болісно сприймаю висловлювання, які формують негативні стереотипи щодо ветеранів. Зокрема, коли починають говорити, що після повернення військовослужбовців обов'язково зростатиме злочинність. Я підтримую позицію тих, хто вимагає від державних посадовців насамперед відповідальності за належну підготовку системи підтримки ветеранів.

Люди, які пройшли війну, потребують поваги, допомоги та можливостей повернутися до цивільного життя. А державні інституції повинні працювати над тим, щоб ця підтримка була доступною, зрозумілою та реальною. Саме цим ми щодня намагаємося займатися у своєму просторі.

Від танкіста до митця на кріслі колісному: дивіться відео