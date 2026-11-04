Псевдолікарці з Петропавлівської Борщагівки Валентині Молодій обирають запобіжний захід

У Києві суд обирає запобіжний захід Валентині Молодій, яка опинилася в центрі скандалу через події у Петропавлівській Борщагівці. Під час засідання прокурор розкрив подробиці справи, зокрема щодо послуг, які нібито пропонувала жінка.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на "Радіо Свобода".

У чому підозрюють Валентину Молоду?

Валентину Молоду підозрюють у перешкоджанні діяльності Сил оборони та поширенні інформації про розташування військових підрозділів.

Під час судового засідання прокурор підтримав клопотання про взяття Молодої під варту. За версією слідства, вона причетна до перешкоджання законній діяльності підрозділу Національної гвардії України.

Прокурор зазначив, що досудове розслідування встановило ознаки ймовірної змови щодо спільного вчинення кримінального правопорушення 30 жовтня 2026 року.

Крім того, за словами прокурора, Молода нібито пропонувала послуги "екстреної евакуації" людей на автомобілі швидкої допомоги. Йшлося про вивезення людей із ТЦК та СП або військових частин.

Вартість такої послуги, за версією слідства, становила 107 тисяч гривень.

Що заявила Молода під час суду?

Під час засідання Валентина Молода заявила, що є головною лікаркою приватної клініки Prime. Вона також наголосила, що може виконувати будь-які обов'язки, пов'язані з порятунком людей.



Я можу виконувати будь-які обов'язки, якщо це стосується життя і здоров'я людей. Я давала присягу народу України,

– сказала жінка.

Перед засіданням Молода також запевняла журналістів, що має вищу медичну освіту та є лікаркою-хірургом.

Водночас жінка не дала прямої відповіді на запитання, чому одягнула медичну форму та представлялася лікаркою. Натомість вона заявила, що має власну медичну службу, та спробувала зачитати документ, який, за її словами, отримала від слідчих.

Фрагмент судового засідання: дивіться відео

Що відомо про Валентину Молоду та її клініку?

Раніше журналісти "Слідства.Інфо" встановили, що під час подій у Петропавлівській Борщагівці Валентина Молода представлялася власницею клініки "Мед-престиж". Вона була серед людей, які заявляли про нібито катування військових у будівлі.

Однак журналісти з'ясували, що клініка "Мед-престиж" припинила роботу ще у 2023 році. Водночас автомобіль швидкої допомоги, який прибув на місце подій, продали у 2024 році.

За даними розслідувачів, Молода є власницею іншого медичного закладу – клініки пластичної та естетичної хірургії.

Наразі прокуратура наполягає на триманні підозрюваної під вартою. Остаточне рішення щодо запобіжного заходу має ухвалити суд.

Нагадаємо, раніше у МВС та СБУ заявили, що події біля будинку з нацгвардійцями у Петропавлівській Борщагівці були спланованою провокацією. За версією правоохоронців, до неї були причетні люди, які видавали себе за медиків.