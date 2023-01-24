У Бердянську вибухнуло авто колаборантки Мамай, яка першою пішла на контакт з окупантами

У тимчасово окупованому Бердянську вибухнув автомобіль колаборантки. Вона першою почала комунікувати з ворогами після захоплення міста на Запоріжжі.

Мамай є однією з тих колаборантів, які організовували фейковий "референдум" та здавали ворогу українських патріотів. Тепер її наздогнала відплата за вчинки.

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Що відомо про підрив авто колаборантки на Запоріжжі

Черговий салют на честь зрадників прозвучав у Бердянську. Гарячий "привіт" у вигляді автівки, що вибухнула, отримала місцева любителька "русского мира" Валентина Мамай,

– написав міський голова Мелітополя.

Іван Федоров розповів, що Мамай радо зустрічала окупантів, організовувала псевдореферендум і здавала патріотів Бердянська.

"Тепер вона в лікарні – трясеться від страху за своє життя", – відзначив посадовець.

Він також опублікував фото машини колаборантки після вибуху.



Автомобіль колаборантки з Бердянська підірвали / Фото з телеграма Івана Федорова

Це правильно, бо феєрверки для колаборантів тільки починаються. Тож зрадникам на Запоріжжі варто приготуватися!

– відзначив Федоров.

У місцевих телеграм-каналах розповіли, що Мамай перша контактувала з окупантами та є власницею притулку для тварин.

Російські пропагандисти підтвердили вибух автомобіля Мамай біля школи. За попередньою інформацією ворогів, сама колаборантка також була в машині у момент вибуху.

Станом на 17 годину 24 січня невідомо, у якому стані Мамай.

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