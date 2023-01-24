У Бердянську вибухнуло авто колаборантки Мамай, яка першою пішла на контакт з окупантами
Джерело:Іван Федоров
У тимчасово окупованому Бердянську вибухнув автомобіль колаборантки. Вона першою почала комунікувати з ворогами після захоплення міста на Запоріжжі.
Мамай є однією з тих колаборантів, які організовували фейковий "референдум" та здавали ворогу українських патріотів. Тепер її наздогнала відплата за вчинки.
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Що відомо про підрив авто колаборантки на Запоріжжі
Черговий салют на честь зрадників прозвучав у Бердянську. Гарячий "привіт" у вигляді автівки, що вибухнула, отримала місцева любителька "русского мира" Валентина Мамай,
– написав міський голова Мелітополя.
Іван Федоров розповів, що Мамай радо зустрічала окупантів, організовувала псевдореферендум і здавала патріотів Бердянська.
"Тепер вона в лікарні – трясеться від страху за своє життя", – відзначив посадовець.
Він також опублікував фото машини колаборантки після вибуху.
Автомобіль колаборантки з Бердянська підірвали / Фото з телеграма Івана Федорова
Це правильно, бо феєрверки для колаборантів тільки починаються. Тож зрадникам на Запоріжжі варто приготуватися!
– відзначив Федоров.
У місцевих телеграм-каналах розповіли, що Мамай перша контактувала з окупантами та є власницею притулку для тварин.
Російські пропагандисти підтвердили вибух автомобіля Мамай біля школи. За попередньою інформацією ворогів, сама колаборантка також була в машині у момент вибуху.
Станом на 17 годину 24 січня невідомо, у якому стані Мамай.
Нещодавня бавовна в Бердянську
- Нещодавно 16 січня у Бердянську пролунала бавовна. За словами глави міської військової адміністрації Вікторії Галіциної, було орієнтовно 3 – 5 вибухів.
- Внаслідок вибухів на концерт до Кобзона відправився один з найвідоміших місцевих колаборантів. Мовиться про державного зрадника Олексія Кічигіна.
- Відомо, що Кічигін був так званим "головою районної адміністрації". Кінець колаборанта настав також через вибух автомобіля.