Дізнався, що стане батьком – і загинув: у ГУР розповіли про офіцера, що воював під Гостомелем

Головне управління розвідки опублікувало щемливу історію захисника, що загинув при обороні Київщини два роки тому. Валерію Чибінєєву у день своєї смерті тільки-но виповнилося 34 роки.

У ГУР розповіли, що він брав безпосередню участь у боях під Гостомелем. У той день він також дізнався, що незабаром мав би стати батьком.

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Історія Героя

Офіцер ГУР Валерій Чибінєєв 3 березня 2022 року мав свій 34-й день народження. В той самий час він не святкував, а перебував на передовій оборони Києва. На повідомлення дружини про те, що через 9 місяців вони стануть батьками, Валерій зміг відповісти лише коротким "Чудово!".

Очолювана оборонцем група снайперів висунулась на позиції під Гостомелем для прикриття добровольців, які вступили у бій з росіянами. Особисто захисник ліквідував принаймні 9 російських бойових машин десанту.

Коли у нього закінчились набої до Barrett (крупнокаліберна гвинтівка – 24 Канал), він перейшов на автомат і продовжував нищити ворога, як звичайний стрілець,

– пригадав офіцер друг і бойовий побратим Валерія.

На жаль, у той же день чоловік загинув у запеклому ближньому вогневому зіткненні.

Після загибелі Валерія його дружина народила доньку Марту. Каже, що у неї буде батьків характер – наполегливий і цілеспрямований,

– пишуть у ГУР.

Валерій Чибінєєв загинув у власний день народження під Києвом / ГУР

У ГУР наголосили, що Валерій Чибінєєв воював ще з 2014 року – він брав участь у боях у Донецькому аеропорті, Лимані, під Авдіївкою. За словами розвідки, він став одним із найкращих воїнів-професіоналів в історії українського війська.

Втрати України