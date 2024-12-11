Валерій Маркус раптово з'явився на публіці та розповів про конфлікт з керівництвом 47 ОМБр

Колишній головний сержант 47 ОМБр "Маґура" Валерій Маркус довгий час не з'являвся на публіці. Вперше за півтора року він опублікував відео, де розповів про конфлікт, зокрема з тодішнім комбатом Іваном Шаламагою.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на відео "Частина перша: "МРІЯ" на каналі MARCUS.

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Маркус висловився про формування "Маґури" і конфлікт з Шаламагою

Валерій Маркус пригадав, як у кінці квітня Івану Шаламазі запропонували стати комбатом 47 окремого стрілецького батальйону. Тоді Шаламага запросив Маркуса стати головним сержантом – на що військовий пристав.

У тій самій розмові я почав накидати ідеї щодо набору людей через співбесіди, щодо створення фонду, щодо тренування, геральдики, ідеології й тому подібне. Мені не було цікаво створювати черговий стрілецький батальйон, який запакують тими, кого спіймають в наливайках, а потім батальйон розформують,

– розповідає він.

Маркус зазначає, що далі почався відбір військовий у батальйон. Однак сам комбат, за словами колишнього старшого сержанта, був присутнім на ньому лише першого дня. Тоді Шаламага, мовляв, "просто поїхав додому, бо йому набридло". Також Маркус заявив, що комбат не долучався до розв'язання проблем формування, тому цими питаннями займався однойменний благодійний фонд. За словами Маркуса, Шаламазі "вистачало нахабства покращувати своє фінансове становище за рахунок своєї посади".

Зрештою Валерію Маркусу, а не Івану Шаламазі, запропонували командувати полком. Коли про це стало відомо, як вказав Маркус, Шаламагу "аж перекосило".

Валерій Маркус заявив, що ситуацій, коли Іван Шаламага не приймав рішень своєчасно або дратувався через "власне его" було вдосталь. В такі моменти він був змушений брати все в свої руки.

Коли він має щось зробити, він цього не робить тиждень, другий. Ти йому нагадуєш, він усе одно нічого не робить. У результаті ти сам змушений братися за цю роботу. Наслідком цього є те, що в процесі цієї роботи контакти з вищим керівництвом отримуєш ти, а не Шаламага,

– каже він.

Валерій Маркус заявив, Іван Михайлович Шаламага – це результат колективної праці багатьох людей. За словами колишнього головного сержанта, вони придумали комбата і його подвиги.

Нагадаємо, Валерій Маркус зник з інфопростору у липні 2023 року. Тоді він заявив, що бажає перевестися на нижчу посаду через розбіжність у поглядах щодо цінностей у війську.