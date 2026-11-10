У Рівному попрощалися з 51-річним захисником України Валерієм Шигорєвим

У Рівному попрощалися з 51-річним старшим сержантом Збройних сил України Валерієм Шигорєвим. Воїн помер 1 листопада 2026 року в Дніпропетровській області внаслідок мінно-вибухової травми.

Про це повідомив секретар Рівненської міської ради, виконувач обов'язків міського голови Віктор Шакирзян.

Що відомо про Валерія Шигорєва

До лав Збройних сил України Валерія Шигорєва мобілізували в липні 2024 року.

Захисник свого часу пройшов строкову військову службу в Національній гвардії України, де отримав звання сержанта.

У лютому 2025 року військовий дістав поранення під час виконання бойових завдань на передовій.

Після проходження курсу лікування боєць повернувся до строю. Надалі він виконував обов'язки інструктора та передавав власний бойовий досвід побратимам.

У чоловіка залишилися мама, брат і син.

Прощання із Валерієм Шигорєвим: дивіться відео