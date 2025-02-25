Помилка може коштувати життя: у ЗСУ розповіли історію авіатехніка, який обслуговує літак сина

Валерій Смеречанський працює авіаційним техніком бригади тактичної авіації повітряного командування Захід. Одним з літаків, бойову готовність якого він забезпечує, є бойова машина його сина.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресслужбу 113 бригаді тактичної авіації.

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Історія авіатехніка Валерія Смеречанського

У Повітряних силах розповіли, що Валерій працює з винищувачами МіГ-29. На цих літаках українські захисники знищують ворожі дрони та ракети, завдають ракетно-бомбові удари по живій силі та виконують повітряне прикриття дій бомбардувальної авіації.

За словами Смеречанського, авіаційні техніки поводяться з літаками по-особливому, ретельно обслуговують і готують до важкої роботи в небі.

За декілька годин до польотів техніки вже працюють зі своїми літаками на аеродромі. Не звертаємо увагу ні на морози, ні на пронизливий аеродромний вітер, ні на ніч, ні на день, ні на спеку. Перевірка літака, діагностика систем, дозаправка, усунення можливих несправностей – усе це робимо з особливою ретельністю, адже знаємо: будь-яка помилка може коштувати пілоту життя,

– розповідає про роботу чоловік.

Валерію Смеречанському, зокрема, доводилося готувати до польотів і літак сина Івана. Він – льотчик-винищувач, на рахунку якого понад 200 бойових вильотів. Більше сотні з них – польоти зі завданням знищити техніку і скупчення живої сили окупантів на землі. Він одним з перших застосовував КАБи та протирадіолокаційні ракети іноземного виробництва.

"Звичайно, дуже хвилювався за сина, коли обслуговував його літак перед вильотом на бойове завдання з оперативного аеродрому, а потім очікував на повернення. Ці емоції неможливо передати. Я дуже пишаюся Іваном", – зазначає батько.