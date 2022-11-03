Путін на коні та дивний допис: хакери зламали інстаграм Залужного
Російські хакери зламали сторінку головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного в інстаграмі. Як відомо, соцмережа належить компанії Meta, яка заборонена та визнана екстремістською організацією на території Росії.
Варто зазначити, що сторінку Залужного в соцмережі офіційно не верифіковано. Однак вона ведеться давно і на ній регулярно з'являються фото головкому ЗСУ на роботі, в оточенні родини та друзів. Про це повідомляє 24 канал.
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Що сталося
На головне фото сторінки хакери поставили колаж із президентом Росії Владіміром Путіним, який "осідлав" ведмедя. А на останньому доданому фото красується солдат із обличчям Джокера.
Так, я підтверджую, що Джокер ДНР проник у DELTA,
– написано на фото.
Анатолій Штефан "Штірліц" підтвердив, що акаунт головкома зламали. За його словами, на сторінці Залужного наразі проводяться роботи щодо відновлення доступу.
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