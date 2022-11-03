Путін на коні та дивний допис: хакери зламали інстаграм Залужного

Російські хакери зламали сторінку головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного в інстаграмі. Як відомо, соцмережа належить компанії Meta, яка заборонена та визнана екстремістською організацією на території Росії.

Варто зазначити, що сторінку Залужного в соцмережі офіційно не верифіковано. Однак вона ведеться давно і на ній регулярно з'являються фото головкому ЗСУ на роботі, в оточенні родини та друзів. Про це повідомляє 24 канал.

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Що сталося

На головне фото сторінки хакери поставили колаж із президентом Росії Владіміром Путіним, який "осідлав" ведмедя. А на останньому доданому фото красується солдат із обличчям Джокера.

Російські хакери зламали сторінку Залужного в інстаграмі / Скриншот інстаграму

Так, я підтверджую, що Джокер ДНР проник у DELTA,

– написано на фото.

DELTA – це американська програма управління військами, якою користуються ЗСУ. Раніше повідомлялося, що її зламав хакер на прізвисько Джокер, який переїхав із України до ДНР.

Анатолій Штефан "Штірліц" підтвердив, що акаунт головкома зламали. За його словами, на сторінці Залужного наразі проводяться роботи щодо відновлення доступу.

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