Непереможні, – Залужний привітав українських добровольців

Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний у День добровольця привітав захисників, волонтерів та всіх українців. Він назвав українців нацією добровольців і відзначив їхній героїзм на передовій і в тилу.

Про це Головнокомандувач ЗСУ написав у своєму телеграмі. Він відзначив роль добровольців у визвольній війні проти російських загарбників.

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Відданість. Рішучість. І щире прагнення захищати Батьківщину. Щодня. Щосекунди. Українці демонструють всьому світу, що означає – бути добровольцем,

– сказав Залужний.

Головнокомандувач ЗСУ наголосив, що насамперед українські добровольці доводять це у героїчних боях на передовій.

"У цілодобовій волонтерській праці. Допомогою в тилу. За покликом серця, заради перемоги. Ворог хоче нас зламати, але нація добровольців – непереможна. Сьогодні всі ми, як ніколи, згуртовані і боремося за свою незалежність", – підкреслив він.

Що варто знати про День добровольця