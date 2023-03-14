Непереможні, – Залужний привітав українських добровольців
Джерело:телеграм Валерія Залужного
Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний у День добровольця привітав захисників, волонтерів та всіх українців. Він назвав українців нацією добровольців і відзначив їхній героїзм на передовій і в тилу.
Про це Головнокомандувач ЗСУ написав у своєму телеграмі. Він відзначив роль добровольців у визвольній війні проти російських загарбників.
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Відданість. Рішучість. І щире прагнення захищати Батьківщину. Щодня. Щосекунди. Українці демонструють всьому світу, що означає – бути добровольцем,
– сказав Залужний.
Головнокомандувач ЗСУ наголосив, що насамперед українські добровольці доводять це у героїчних боях на передовій.
"У цілодобовій волонтерській праці. Допомогою в тилу. За покликом серця, заради перемоги. Ворог хоче нас зламати, але нація добровольців – непереможна. Сьогодні всі ми, як ніколи, згуртовані і боремося за свою незалежність", – підкреслив він.
Що варто знати про День добровольця
- 14 березня в Україні відзначають День українського добровольця. Саме в цей день у 2014 році сформувався перший добровольчий батальйон на полігоні у Новій Петрівці, який складався з 500 бійців Самооборони Майдану.
- Постанову про пам'ятну дату Верховна Рада затвердила 17 січня 2017 року. Відтоді 14 березня вшановують мужність та героїзм захисників, які добровільно пішли обороняти незалежність та територіальну цілісність України.