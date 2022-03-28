Валлі останнім дізнався про свою "смерть", – Лещенко про фейк щодо "вбивства" снайпера-канадця

Російські пропагандисти протягом кількох тижнів розповідали про "вбивство" канадського снайпера Валлі в Україні. Ця "гучна" новина виявилася фейком.

Журналіст Сергій Лещенко спростував фейк, який давно "жив" у інформаційному просторі. Він наголосив, що Валлі – живий та здоровий.

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Канадський снайпер – живий

Валлі – це відомий снайпер канадського походження, який приїхав захищати Україну. Через свої державні ресурси Росія поширювала інформацію про начебто його вбивство. Та з'ясувалося, що з чоловіком – усе гаразд.

Сказав, що ще простудяться на його похоронах ті, хто зараз його ховають. За словами Валлі, він останнім дізнався "про свою смерть",

– зазначив Лещенко.

Й додав, що Валлі протягом тижня перебував на лінії фронту на Київщині, а зараз вже у безпечному місці. Канадець побачив сотні повідомлень про те, що він нібито загинув, коли увімкнув свій телефон.

Валлі дав інтерв'ю канадському ЗМІ

Раніше про долю відомого снайпера розповіла канадська журналістка Ешлі Стюарт. Вона підтвердила, що він живий, і зараз "відпочиває, перш ніж повернутися на передову". Валлі назвав українських воїнів "чудовими", водночас скептично відгукується про військову майстерність росіян.