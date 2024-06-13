З окупованої Горлівки – до Кобзона: унаслідок обстрілу загинув пропагандист Кожин
На війні проти України гинуть не лише російські військові, також – псевдомедійники, що працюють на Москву. Власне, внаслідок обстрілу помер пропагандист Валєрій Кожин.
Працював громадянин Росії на кремлівському телеканалі НТВ. Спершу 13 червня повідомляли, що його з колегами спіткав обстріл в окупованій Горлівці на Донеччині. Згодом з'явилась інформація про смерть росіянина, – передає 24 Канал.
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Мінус пропагандист у Горлівці
Слід уточнити, що обіймав Кожин посаду оператора на НТВ. В українську Горлівку, контрольовану загарбниками, він приїхав разом зі пропагандистом Алєксєєм Івлєєвим, який був тяжко поранений, але все-таки вижив завдяки операції.
Третім у складі команди представників псевдомедіа був офіцер супроводу. Він також постраждав під час обстрілу. Ворожі інформаційні ресурси заявляли про травми "під час виконання професійних обов'язків" медійниками.
Шалені втрати ворога
- Російські окупанти активно експериментують з різними тактиками, серед яких і так звані банзай-атаки. Цей метод передбачає використання бронетехніки, наповненої значною кількістю військових.
- Андрій Отченаш, командир екіпажу БпЛА "Кара небесна" 4-ї бригади "Рубіж" НГУ, пояснював, що ворог використовує бойові машини піхоти та іншу бронетехніку, обшиту додатковим захистом.
- Їхнє завдання – прорватися до українських позицій з максимальною швидкістю, щоб висадити десант якомога ближче до цілей. Більшість таких спроб виявляються невдалими, оскільки техніка підривається ще до досягнення українських позицій.
- Під час атак ворог також застосовує маневри для відволікання. Коли здійснюється основний штурм, вони направляють малі групи на інші ділянки фронту, щоб відвернути увагу українських захисників.
- Російський наступ у Харківській області, який розпочався понад місяць тому, супроводжувався значними втратами. За словами посадовця НАТО, Росія втрачала до 1000 військових на день у травні. Проте, їм не вдалося досягти стратегічних цілей – наступ зупинився, а фронт стабілізувався.
- Посадовець НАТО зазначив, що Росія не змогла створити буферну зону, про яку говорив Владімір Путін. Фронт залишається стабільним, а контрольовані Росією території – фрагментованими.
- Від початку повномасштабного вторгнення втрати ворога становлять близько 522 810 представників особового складу. Лише 980 осіб – за минулу добу.