З окупованої Горлівки – до Кобзона: унаслідок обстрілу загинув пропагандист Кожин

На війні проти України гинуть не лише російські військові, також – псевдомедійники, що працюють на Москву. Власне, внаслідок обстрілу помер пропагандист Валєрій Кожин.

Працював громадянин Росії на кремлівському телеканалі НТВ. Спершу 13 червня повідомляли, що його з колегами спіткав обстріл в окупованій Горлівці на Донеччині. Згодом з'явилась інформація про смерть росіянина, – передає 24 Канал.

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Мінус пропагандист у Горлівці

Слід уточнити, що обіймав Кожин посаду оператора на НТВ. В українську Горлівку, контрольовану загарбниками, він приїхав разом зі пропагандистом Алєксєєм Івлєєвим, який був тяжко поранений, але все-таки вижив завдяки операції.

Третім у складі команди представників псевдомедіа був офіцер супроводу. Він також постраждав під час обстрілу. Ворожі інформаційні ресурси заявляли про травми "під час виконання професійних обов'язків" медійниками.

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