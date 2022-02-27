Валютним резервам нічого не загрожує, – Мінфін

27 лютого 2022 , 19:22
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Джерело:

телеграм Данила Гетманцева

Наразі валютним резервам Нацбанку України нічого не загрожує. Тривають переговори з МВФ та Світовим Банком щодо фінансової підтримки.

Про це повідомив голова Комітету з питань фінансів Данило Гетманцев за результатами доповіді Міністра фінансів України.

Увага До Бюджету країни вже перерахували майже весь бюджет НБУ

Головні висновки 

  • Мінфін працює у штатному режимі. Усі бази даних перевезені та працюють.
  • Надійшло 97 мільярдів гривень – це більше ніж план.
  • Платежі працюють – як на прийняття, так і на виплати.
  • Витрати проводяться лише за захищеними витратами та витратами, які потрібні для захисту країни.
  • Умови воєнного стану дають можливість оперативно приймати рішення та перекидати кошти у рамках бюджету.
  • Питання ліквідності не стоїть. Ліквідність на ЄКР є. Гроші на потреби армії є.
  • Прийнято рішення щодо особливостей роботи казначейської служби. Це дозволяє оперативно приймати фінансові рішення

Відомо, що наразі ведуться переговори зі Світовим Банком, США. З МВФ про швидку програму підтримки.

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Автор: Анастасія Лукашевська