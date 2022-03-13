Вам треба повчитися у нас, – Кім звернувся до росіян, які не вміють боротися з режимами

Росіяни продовжують плакати через закриття інстаграму та санкції Заходу проти РФ, проте виходити на мітинги масово не поспішають. Як боротися за свої права та свободу – їм треба повчитися в українців.

Про це заявив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім після розмови з російським опозиціонером Олексієм Навальним.

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Кім каже, що лиш тепер дізнався, що в РФ є нормальні люди, які не дивляться пропаганди по телевізору.

З такими людьми навіть можна спілкуватися, вони вважають, що на Україну не варто було нападати. Вони теж розуміють, що Путін "не в собі", і що це катастрофа для самої Росії,

– наголосив Кім.

За його словами, такі росіяни щиро вболівають за те, щоб Україна вигнала звідси російських окупантів. Щоб всі загарбники забралися та поїхали до себе.

Росіяни питають, що їм робити, на що Віталій Кім порадив починати боротися.

Ми ось боремся все життя, і наші всі предки боролися. В нас непроста історія, і вона вся заснована на тому, що ми боремося за свою незалежність. Я їм кажу – наша сила в тому, що ми завжди боремося за себе та свою землю і країну. А вам треба повчитися цьому в нас і починати,

– запевнив голова Миколаївської ОВА.

Він вважає, що росіянам треба вирішити, як боротися за свої права, а не жити під указкою однієї людини.

Звернення Віталія Кіма до росіян:



Додамо, що у Росії силовики кидають в автозаки всіх. Арештовують навіть тих людей, які не вживають слово війна та яких все "влаштовує". Курйозне відео – дивіться за посиланням.