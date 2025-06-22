У Києві від серцевого нападу помер підполковник з Грузії Вано Надірадзе

В Україні помер грузинський доброволець Вано Надірадзе. За попередніми даними, причиною смерті став серцевий напад.

Про це пише 24 Канал з посиланням на "Эхо Кавказа".

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Помер грузинський доброволець Вано Надірадзе

У лавах українських Сил спеціальних операцій сталася важка втрата – помер грузинський військовий Вано Надірадзе. Він був віцеполковником та очолював грузинську групу, яка воює на боці України з перших місяців повномасштабного вторгнення.

Попередньо, причиною смерті став серцевий напад.

Він регулярно повідомляв про успіхи української армії та інформував грузинські ЗМІ та користувачів соцмереж про хід війни,

– написали у виданні.

В останньому своєму дописі у Facebook військовий повідомив про звільнення 4 українських села та відбиття ворога на Сумському напрямку. Про подробиці операції обіцяв розповісти згодом.

Нагадаємо, у травня в Києві відбулося прощання з британським добровольцем і ветераном Крісом Гарретом. 40-річний сапер загинув поблизу Ізюма на Харківщині. Він допомагав Україні з 2014 року.