Густий дим видно звідусіль: на окупованій Луганщині спалахнула вантажівка росіян з боєприпасами

На окупованих теренах в росіян немає спокійного життя. Зокрема, пабліки поширюють кадри зі Довжанська, на яких видно військову вантажівку у вогні.

Розташоване місто в Луганській області, до 2016 року воно називалось Свердловськ. Про займання вантажівки загарбників в районі населеного пункту інформує 24 Канал з посиланням на анонімні телеграм-канали.

Дивіться також Із затоплених міст – на Донеччину: росіяни масово заселяють окуповані території

Горять боєприпаси ворога в Довжанську

Відповідне повідомлення з'явилось на інформаційних ресурсах у середу ввечері, 1 травня. З кадрів у мережі можна припустити, що горить не просто транспортний засіб, а вантажівка, якою росіяни перевозили боєприпаси.

Горить ворожа вантажівка з боєприпасами на Луганщині: дивіться відео з телеграм-каналів

На відео видно, як густий стовп диму підіймається вверх, його видно з різних куточків. Спалахнула вантажівка не в самому місті, а, вочевидь, поза його межами, адже на кадрах можна помітити поле, дерева та кущі.

Спалахнув транспортний засіб окупантів в районі Довжанська: дивіться відео з телеграм-каналів

Довжанськ окупований з 2014 року та входить до складу так званої "ЛНР". У 2016 році Верховна Рада перейменувала ряд захоплених ворогом населених пунктів, серед них – Свердловськ, який тепер і є Довжанськом. Заснували місто у 1938 році на березі річки Довжик. Радянська влада назвала Свердловськом на честь більшовицького функціонера Якова Свердлова, якого пов'язують з організацію політики розкозачування – знищення козацтва, яке на початку XX століття все ще існувало.

Розташований Довжанськ в південно-східній частині Луганської області. Відповідно до українського законодавства вважається найсхіднішим районним центром нашої держави. Станом на 2019 рік у місті проживало понад 63 тисячі людей, за даними Державної служби статистики України.

Розташування Довжанська в Луганській області: дивіться на карті від Google maps

Дивіться також Росіяни окупували 3 села, ЗСУ звільнили острів Нестрига: як змінилася лінія фронту за тиждень

Згадаємо до цього, що 1 травня також в окупованому Маріуполі Донецької області прогримів вибух. Петро Андрющенко, радник українського мера, повідомив про роботу ППО в районі селища Сартана і вказав, що в бік Ростова пролетів об'єкт, схожий на ракету.