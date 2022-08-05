Вантажівка з краденим українським зерном влаштувала криваву ДТП під Севастополем
Поблизу тимчасово окупованого Севастополя вантажівка з краденим українським зерном влаштувала смертельну ДТП. Загинула одна людина.
Окрім того, за даними російських ЗМІ, постраждало близько 20 людей. Серед них є діти, інформує 24 канал.
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Подробиці про криваву ДТП під Севастополем
росія продовжує масово грабувати тимчасово окуповані території України. До речі, у серпні СБУ назвала зрадників, які допомогли країні-окупантці викрасти понад 650 тисяч тонн зерна.
Вантажівку, яка перевозила крадене зерно, зафіксували поблизу Севастополя. Кадри ДТП, яку вона спровокувала, опублікували у мережі. На відео видно, як КАМАЗ таранить машини, а згодом спалахує. У небо здіймається стовп чорного диму.
За даними ЗМІ, зіткнення відбулося з 9 легковими автомобілями та ще однією вантажівкою. Окупанти ймовірною причиною ДТП називають несправність гальмівної системи.
У соцмережах очевидці розповідають, що вантажівка ніяк не могла загальмувати. Вона просто летіла вперед, зносячи все на своєму шляху.
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Судна, які перевозили крадене зерно, арештували
Офіс генпрокурора повідомив, що Україна арештувала 4 судна, які возили крадене українське зерно. росія перетворила тимчасово окупований Крим у так звану "сіру зону" для перевезення награбованого.
Арештували такі судна:
- Матрос Кошка";
- "Матрос Позинич";
- "Міхаіл Ненашев";
- Finikia (сирійське судно).
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