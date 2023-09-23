У Малі розбився військово-транспортний Іл-76: літаком могли користуватися вагнерівці

23 вересня стало відомо, що російський військово-транспортний літак Іл-76 розбився у Малійському аеропорту Гао. За наявними даними, це повітряне судно могли використовувати вагнерівці.

Як пишуть у місцевих ЗМІ, літак розбився і загорівся. Сталося це під час посадки повітряного судна. Є припущення, що Іл-76 могли використовувати вагнерівці.

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Літак міг бути білоруським

Один із воєнкорів розповів, що літак міг належати білоруській вантажній компанії Rubystar Airways. Мовляв, він міг виконувати рейс "в інтересах Організації Об'єднаних Націй".

Власне, інший російський воєнкор спочатку заявив, що літак має зв'язок з ПВК "Вагнера". Невдовзі він дав задню та відхрестився від сказаного. Мовляв, повітряне судно використовували "місцеві сили". Запевняють, що вони буцімто транспортували з його допомогою вантажі різного призначення.

Також назвав попередню причину авіакатастрофи. За словами воєнкора, сталася вона через буцімто "помилку пілота".

Призначений літак Іл-76, щоб транспортувати техніку та вантажі різного призначення. У нього є безліч модифікацій. І в залежності від них, повітряне судно здатне доставляти вантажі, які важать до 60 тонн і долати з ними відстань у понад 4 200 кілометрів.

Місцеві ЗМІ пишуть, що літак розбився зранку 23 вересня. Джерело зазначило, що "білий літак не зміг приземлитися близько 10-ї години та впав біля аеропорту, незабаром після цього він загорівся".

Згодом стало відомо, що розбився літак TZ98. Кажуть, що причиною авіатрощі міг стати паливний бак. На місце події відразу ж вирушили пожежники.

Звернімо увагу, що напередодні у Росії впав винищувач Су-34. Невдовзі моніторингова група змогла ідентифікувати літак. За наявними даними, він понад 7 місяців міг провести на території Білорусі.

Фахівці моніторингового OSINT-проєкту вставили, що реєстраційний номер літака RF-95806, а його бортовий номер – 05. Білоруський військовий аеродром "Барановичі" він покинув 5 серпня.