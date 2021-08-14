Варфоломій та Епіфаній очолять літургію в Софіївському соборі в Києві

Вселенський патріарх Варфоломій та глава Православної церкви України Епіфаній очолять урочисту літургію в Києві біля Софійського собору. Це відбудеться 22 серпня.

Божественна літургія пройде надворі. Богослужіння почнеться о 9:00.

До речі Варфоломій приїжджає як наш побратим, – Епіфаній про сигнал від Вселенського патріарха до Росії

Буде ще урочиста зустріч

Крім того, урочиста зустріч і подячна молитва вселенського патріарха відбудеться 21 серпня о 10:00 у Михайлівському Золотоверхому соборі.