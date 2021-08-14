Варфоломій та Епіфаній очолять літургію в Софіївському соборі в Києві
14 серпня 2021 , 13:37Читать новость на русском
Джерело:ПЦУ
Вселенський патріарх Варфоломій та глава Православної церкви України Епіфаній очолять урочисту літургію в Києві біля Софійського собору. Це відбудеться 22 серпня.
Божественна літургія пройде надворі. Богослужіння почнеться о 9:00.
До речі Варфоломій приїжджає як наш побратим, – Епіфаній про сигнал від Вселенського патріарха до Росії
Буде ще урочиста зустріч
Крім того, урочиста зустріч і подячна молитва вселенського патріарха відбудеться 21 серпня о 10:00 у Михайлівському Золотоверхому соборі.
ПЦУ запрошує духовенство і вірян до спільної молитви вранці 22 серпня,
– мовиться у повідомленні ПЦУ.
Наголосили, що також варто враховувати заходи безпеки.
Що відомо про візит Варфоломія в Україну
- Варфоломій приїде в Україну напередодні Дня Незалежності.
- Митрополит Епіфаній вважає, що це сигнал, що Україна – канонічна територія української церкви.
- Про візит Варфоломій заявив ще у 2020 році. Запросив патріарха до Києва президент Володимир Зеленський.