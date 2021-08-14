Варфоломій та Епіфаній очолять літургію в Софіївському соборі в Києві

14 серпня 2021 , 13:37
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Джерело:

ПЦУ

Вселенський патріарх Варфоломій та глава Православної церкви України Епіфаній очолять урочисту літургію в Києві біля Софійського собору. Це відбудеться 22 серпня.

Божественна літургія пройде надворі. Богослужіння почнеться о 9:00.

До речі Варфоломій приїжджає як наш побратим, – Епіфаній про сигнал від Вселенського патріарха до Росії

Буде ще урочиста зустріч

Крім того, урочиста зустріч і подячна молитва вселенського патріарха відбудеться 21 серпня о 10:00 у Михайлівському Золотоверхому соборі.

ПЦУ запрошує духовенство і вірян до спільної молитви вранці 22 серпня,
– мовиться у повідомленні ПЦУ.

Наголосили, що також варто враховувати заходи безпеки.

Що відомо про візит Варфоломія в Україну

  • Варфоломій приїде в Україну напередодні Дня Незалежності. 
  • Митрополит Епіфаній вважає, що це сигнал, що Україна – канонічна територія української церкви. 
  • Про візит Варфоломій заявив ще у 2020 році. Запросив патріарха до Києва президент Володимир Зеленський.
Зверніть увагу! 22 серпня також буде першим днем святкування Дня Незалежності. Вручатимуть відзнаки "Національна легенда України". Українці отримають її за визначні особисті заслуги у становленні незалежної України, зміцненні її державності, захисті Батьківщини.
Автор: Ольга Музика