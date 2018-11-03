Варфоломій відреагував на передачу Константинополю Андріївської церкви

Вселенський патріарх Варфоломій подякував Президенту України Петру Порошенку за передачу Андріївської церкви у Києві Вселенському патріархату.

Про це Варфоломій сказав на спільній прес-конференції з Петром Порошенком за результатами переговорів у Стамбулі, передає УНІАН.

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Дякую за прекрасний храм Святого Андрія (Андріївська церква – 24 Канал), який ви нам передали в Києві, щоб було постійне представництво матері-церкви в столиці України,

– заявив він.

Вселенський патріарх висловив сподівання, що найближчим часом прийде в Україну.

"Молюся до Господа, щоб невдовзі я знову відвідав вашу прекрасну землю", – додав Варфоломій.

Також, священослужитель передав благословення українському народу.

Нагадаємо, 16 жовтня Президент України Петро Порошенко запропонував передати Андріївську церкву у Києві як символічний жест у постійне користування Вселенському патріархові. За його словами, таке рішення погоджено з церковними ієрархами та буде сприяти прискоренню отримання Томосу про автокефалію Української православної церкви. Згодом такий крок гаранта підтримали депутати Верховної Ради.

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