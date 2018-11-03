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      Варфоломій відреагував на передачу Константинополю Андріївської церкви

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      Варфоломій подякував за передачу Константинополю Андріївської церкви
      Варфоломій подякував за передачу Константинополю Андріївської церкви / Фото з відкритих джерел

      Вселенський патріарх Варфоломій подякував Президенту України Петру Порошенку за передачу Андріївської церкви у Києві Вселенському патріархату.

      Про це Варфоломій сказав на спільній прес-конференції з Петром Порошенком за результатами переговорів у Стамбулі, передає УНІАН.

      Читайте також: Чому Андріївську церкву передають Вселенському патріархату: коментар УПЦ КП

      Дякую за прекрасний храм Святого Андрія (Андріївська церква – 24 Канал), який ви нам передали в Києві, щоб було постійне представництво матері-церкви в столиці України,
      – заявив він.

      Вселенський патріарх висловив сподівання, що найближчим часом прийде в Україну.

      "Молюся до Господа, щоб невдовзі я знову відвідав вашу прекрасну землю", – додав Варфоломій. 

      Також, священослужитель передав благословення українському народу.

      Нагадаємо, 16 жовтня Президент України Петро Порошенко запропонував передати Андріївську церкву у Києві як символічний жест у постійне користування Вселенському патріархові. За його словами, таке рішення погоджено з церковними ієрархами та буде сприяти прискоренню отримання Томосу про автокефалію Української православної церкви. Згодом такий крок гаранта підтримали депутати Верховної Ради.

      передача андріївської церкви константинополю: хроніка подій

      Теги: Новини України Єдина помісна церква Релігія Новини політики Петро Порошенко Новини Києва
      Джерело: 24 Канал
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