Варшава безоплатно передасть Києву 60 вагонів метро, – Кличко

Польща продовжує активно підтримувати та допомагати українців. Так, метрополітен Варшави безоплатно передасть Києву 60 вагонів метро.

Про це повідомляється на персональному сайті Віталія Кличка.

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Під час зустрічі мери Києва Віталій Кличко та Варшави Рафал Тшасковський підписали листа про наміри щодо співпраці між Київським та Варшавським метрополітенами та про передачу польською столицею Києву 60 вагонів метро, – йдеться у повідомленні.

Угоду укладено в межах візиту до Києва мерів чотирьох європейських міст – засновників Пакту європейських міст.

Що відомо про візит мерів 4 європейських міст до України