Варшава та Краків більше не можуть приймати біженців: в ці міста приїхало 300 тисяч українців
11 березня 2022 , 21:16Читать новость на русском
Джерело:ДПСУ
Польща стала активним союзником України у боротьбі з російськими окупантами. Вона не лише надає нам усіляку допомогу, а й гостинно відкрила свої двері для біженців з України.
Декілька сотень українських громадян виїхало до Польщі через підлий напад Росії. Майже всі вони вирушили у великі міста, що спричинило проблему зустрічі біженців.
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У Варшаві вже немає місця
Варшава та Краків стали найбільшими осередками українських біженців. Ці міста прийняли 200 та 80 – 100 тисяч українців відповідно.
Польська влада просить біженців приїжджати у менші муніципалітети, адже Варшава та Краків просто не в змозі прийняти більше людей.
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