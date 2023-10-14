Напередодні виборів: у Варшаві чоловік заліз на пам'ятник і погрожував влаштувати вибух

У Варшаві чоловік заліз на пам'ятник, присвячений жертвами катастрофи під Смоленськом. Вона забрала життя тогочасного президента Польщі Леха Качинського та його дружини Марії.

Інцидент відбувався на площі Пілсудського. Людям заборонили туди підходити. Не пропускали навіть журналістів. У готелі поблизу чергували правоохоронці.

Зверніть увагу Після вбивства вчителя: Франція переходить у режим підвищеної терористичної загрози

Чоловік не висував своїх вимог. Очевидці розповіли, що він весь час розмовляє з кимось телефоном. Станом на 14:47 відомо, що чоловік здався. Він зліз з пам'ятника й підняв руки. Особу чоловіка ще не встановили.

Що стало причиною інциденту, наразі невідомо. Варто зауважити, що він стався напередодні парламентських виборів у Польщі. Вони відбудуться вже 15 жовтня.

Теракт у Франції

Напередодні у Франції стався теракт. 20-річний чоловік увірвався до школи з ножем й завдав вчителеві літератури смертельні поранення. Окрім того, він поранив ще двох вчителів. Постраждалих серед учнів – немає.

Після цього у Франції оголосили режим підвищеної терористичної загрози. На території країни вже затримали 8 людей. Також наголошують, що на території країни вдалося попередити ще один теракт. Деталей наразі не розкривають.