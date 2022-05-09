У Варшаві напали на російського посла: облили червоною фарбою

Російський посол Сергій Андрєєв не зміг покласти вінок на цвинтарі радянських воїнів у Варшаві, оскільки його облили червоною фарбою.

Після акції протесту, Андрєєв у супроводі поліції залишив місце подій.

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Відео інциденту опублікувало пропагандистське російське видання. Звук журналісти вирішили вимкнути, очевидно, що активісти обливали дипломатичних представників Росії не лише бутафорною кров'ю, але й лайливими словами.

Згодом видання Інсайдер опублікувало відео зі звуком. Люди кричали "рашисти" та "путін х*йло". Ймовірно, пропагандистське ЗМІ вирішило не показувати російській аудиторії справжнє ставлення іноземців до їхнього народу.

Підготовка до мирного мітингу у Варшаві

Напередодні 9 травня в мережі ширилась інформацію про проведення мирних протестів у Варшаві. Місцем одного з них було Мавзолей Кладовище радянських солдатів. Саме туди сьогодні прийшов посол Росії Сергій Андрєєв, аби покласти квіти до радянської пам'ятки.

Активісти розписали пам'ятки словами "Go home", "Kill putin".

На кладовищі зібралиця дві групи людей: прихильники Путінського режиму та протисники. Біля пам’ятника валялося багато живих квітів. Кілька груп протестувальників вишикувалися перед воротами. Велика група мала українські прапори, а особливо виділялася група з вервицями в руках, які молилися.

Приїзд Сергія Авдєєва

За інформацією польського ЗМІ посол Андрєєв приїхав до місця на машині. Протестувальники намагалися заболокувати транспортний засіб, їхню силу стримала місцева поліція. Згодом, машина дипломата повернулася, посол намагався потрапити на кладовище іншим шляхом.

Андрєєва на місці зустріли активісти, які виявили показати послу ставлення світу до дій Росії на території України. Словами "рашисти" люди прагнули провести аналогію дій Росії сьогодні та Німеччини у Другій світовій війні.

Відео моменту нападу на посла Росії

Пропагандистське видання повідомило, що посол Росії та російські дипломати під час інциденту на радянському цвинтарі у Варшаві серйозно не постраждали.

Атмосфера на кладовищі

У натовпі на кладовищі панує агресія. Демонстранти нападають на людей з емблемами підтримки Росії. Польська поліція намагається припиняти бійки. Пляшки летять, служби не можуть контролювати ситуацію.

Зазначається, що більшість людей із проросійськими емблемами втекли з місця подій. Українці дякують полякам словами "Хай живе Польща".